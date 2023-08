Two Ashes Heroes In Race For Icc Player Of The Month Award

ICC Player Of The Month | ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ బ‌రిలో ఇద్ద‌రు యాషెస్ హీరోలు

August 7, 2023 / 04:22 PM IST

ICC Player Of The Month : ఐసీసీ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ అవార్డు(ICC Player Of The Month) రేసు ఆస‌క్తిక‌రంగా మారింది. ఈసారి పురుషుల విభాగంలో ఏకంగా ఇద్ద‌రు ఇంగ్లండ్ ఆట‌గాళ్లు(England Cricketers) పోటీ ప‌డుతున్నారు. యాషెస్ హీరోలు అద్భుతంగా రాణించిన‌ ఓపెన‌ర్ జాక్ క్రాలే(Zak Crawley), పేస‌ర్ క్రిస్ వోక్స్(Chris Woakes) జూలై నెల‌కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు’కు నామినేట్ అయ్యారు. వీళ్ల‌తో పాటు నెద‌ర్లాండ్స్ బాస్ డీ లీడె(Bas de Leeda) కూడా బ‌రిలో ఉన్నాడు.

జింబాబ్వేలో ఈమ‌ధ్యే ముగిసిన వన్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫ‌యింగ్(ODI World Cup Qualifiers 2023) పోటీల్లో లీడె అద‌ర‌గొట్టాడు. ఈ ముగ్గురిలో ఎక్కువ ఓట్లు వ‌చ్చిన వాళ్ల‌ను ఐసీసీ విజేత‌గా ప్ర‌క‌టిస్తుంది. సొంత గడ్డ‌పై ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన యాషెస్ సిరీస్‌లో జాక్ క్రాలే, క్రిస్ వోక్స్ చెల‌రేగారు. ఐదు టెస్టుల్లో క్రాలే ఒక సెంచ‌రీతో క‌లిపి 480 ప‌రుగులు కొట్టాడు.

🌟 Two Ashes top performers

🌟 A #CWC23 Qualifier star Nominees for the ICC Men’s Player of the Month for July 2023 are out! — ICC (@ICC) August 7, 2023

ఈ విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ 53.3 స‌గ‌టుతో, 89 స్ట్ర‌యిక్ రేటుతో ఆడాడు. మ‌రోవైపు వోక్స్ సంచ‌ల‌న బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో ఇంగ్లండ్ 2-2తో సిరీస్ డ్రా చేసుకుంది.. మూడు టెస్టుల్లో క‌లిపి 19 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. అంతేకాదు మూడో టెస్టులో కీల‌క ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టుకు గెలిపించాడు. దాంతో, ఈ సిరీస్‌లో అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన మూడో బౌల‌ర్‌గా నిలిచాడు.

బాస్ డీ లీడె (నెద‌ర్లాండ్స్)

ఇక నెద‌ర్లాండ్స్ జ‌ట్టు వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీల‌కు అర్హ‌త సాధించ‌డంలో బాస్ డి లీడ కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. కీల‌క‌మైన మ్యాచ్‌లో స్కాట్లాండ్‌పై 52 ప‌రుగులిచ్చి 5 వికెట్లు నేల‌కూల్చాడు. ఆ త‌ర్వాత 124 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని నెద‌ర్లాండ్స్ ఆడుతూ పాడుతూ ఛేదించింది. ఈ ఏడాది వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీల‌కు భార‌త్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఈ మోగా టోర్నీ అక్టోబ‌ర్ 5న మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది.

