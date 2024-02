IL T20: ముగింపు దశకు ఐఎల్‌ టీ20.. ప్లేఆఫ్‌ చేరిన జట్లు ఇవే..

February 14, 2024 / 08:01 PM IST

IL T20: సుమారు నెల రోజులుగా యూఏఈ వేదికగా జరుగుతున్న ఇంటర్నేషనల్‌ లీగ్‌ టీ20 ముగింపు దశకు చేరుకుంది. నిన్న (ఫిబ్రవరి 13) దుబాయ్‌ క్యాపిటల్స్‌, అబుదాబి నైట్‌ రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌తో లీగ్‌ దశ ముగిసింది. ఈ టోర్నీలో ఇంకా మూడు మ్యాచ్‌లు మాత్రమే మిగిలున్నాయి. పాయింట్ల పట్టికలో తొలి మూడు స్థానాల్లో ఉన్న ముంబై ఎమిరేట్స్‌, గల్ఫ్‌ జెయింట్స్‌, దుబాయ్‌ క్యాపిటల్స్‌లు ప్లేఆఫ్స్‌కు అర్హత సాధించాయి.

నాకౌట్‌ దశలో భాగంగా బుధవారం రాత్రి ముంబై ఎమిరేట్స్‌.. గల్ఫ్‌ జెయింట్స్‌తో తలపడుతోంది.. ఈ రెండు జట్ల మధ్య విజేత నేరుగా ఫైనల్‌కు అర్హత సాధిస్తే.. పరాజయం పొందిన జట్టుతో గురువారం రాత్రి దుబాయ్‌ క్యాపిటల్స్‌ జట్టు రెండో క్వాలిఫయర్స్‌ మ్యాచ్‌ ఆడనుంది. ఫిబ్రవరి 17న దుబాయ్‌లోని ఇంటర్నేషనల్‌ స్టేడియం వేదికగా ఫైనల్‌ జరగాల్సి ఉంది.

గతేడాది మొదలైన ఈ లీగ్‌లో గల్ఫ్‌ జెయింట్స్‌ జట్టు ఫైనల్‌లో డిసర్ట్‌ వైపర్స్‌ను ఓడించి ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది. ఈ సీజన్‌లో డిసర్ట్‌ వైపర్స్‌ ప్లేఆఫ్స్‌కు క్వాలిఫై కాలేకపోయింది. ప్రస్తుతం క్వాలిఫై అయిన నాలుగు జట్లూ భారత వ్యాపారస్తులవే కావడం గమనార్హం. ముంబై ఎమిరేట్స్‌ (ముంబై ఇండియన్స్‌), గల్ఫ్‌ జెయింట్స్‌ (గౌతం అదానీ), దుబాయ్‌ క్యాపిటల్స్‌ (ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌)ల యజమానులకు ఇక్కడివారే.

🚨Toss Update🚨

The Gulf Giants have won the toss and have opted to field first in Dubai!

Can James Vince and Jordan Cox lead the charge with the bat? 💪#DPWorldILT20 #AllInForCricket #MIEvGG pic.twitter.com/2fsRPeyHm9

— International League T20 (@ILT20Official) February 14, 2024