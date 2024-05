May 14, 2024 / 08:38 PM IST

DC vs LSG : చావోరేవో పోరులో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ బ్యాట‌ర్లు దంచేస్తున్నారు. ఖాతా తెర‌వ‌కుండానే ఓపెన‌ర్ జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్(0) వెనుదిరిగినా.. అభిషేక్ పొరెల్(58) బౌండ‌రీల‌తో విరుచుకుప‌డ్డాడు. ఈ ఎడిష‌న్‌లో రెండో హాఫ్ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. అయితే.. న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్ బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్ ఆడి బౌండ‌రీ వ‌ద్ద పూర‌న్ చేతికి దొరికాడు. అక్క‌డితో పొరెల్ విధ్వంసం ముగిసింది. 12 ఓవ‌ర్లకు ఢిల్లో 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 115 ప‌రుగులు స్కోర్ చేసింది.

