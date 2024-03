March 4, 2024 / 09:51 AM IST

IPL 2024 : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 17వ సీజ‌న్‌(IPL 2024)కు స‌మ‌యం ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డుతోంది. అన్ని జ‌ట్లు త‌మ వ్యూహాల‌కు ప‌దును పెడుతుంటే.. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌(Chennai Super Kings)కు వ‌రుస‌గా షాక్‌లు త‌గులుతున్నాయి. స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ శివం దూబే (Shivam Dubey) ఇప్ప‌టికే గాయ‌ప‌డ‌గా.. తాజ‌గా ఓపెన‌ర్ డెవాన్ కాన్వే(Devan Conway) సీజ‌న్ అర్థ భాగానికి దూరం కానున్నాడు.

స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగుతున్న‌టెస్టు సిరీస్‌లో కాన్వే గాయ‌ప‌డ్డాడు. స్కానింగ్‌ల అత‌నంరం అత‌డి ఎడ‌మ చేతి బొట‌న వేలికి స‌ర్జ‌రీ అనివార్య‌మ‌ని వైద్యులు చెప్పారు. దాంతో, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ‌ర్ త్వ‌ర‌లోనే స‌ర్జ‌రీ చేయించుకోనున్నాడు. అత‌డు కోలుకునేందుకు 8 వారాల పైనే అంటే దాదాపు రెండు నెల‌లు ప‌ట్ట‌నుంది.

Opener Devon Conway will this week undergo surgery on the left thumb he damaged during the KFC T20I series against Australia.

Following several scans and specialist advice, the decision was made to operate on Conway with a likely recovery period of at least eight weeks.

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 3, 2024