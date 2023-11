November 23, 2023 / 08:50 PM IST

IND vs AUS : వైజాగ్‌లో జ‌రుగుతున్న‌ తొలి టీ20లో ఆస్ట్రేలియా(Australia) బ్యాట‌ర్లు దంచికొట్టారు. జోష్ ఇంగ్లిస్‌(110 : 50 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 8 సిక్స‌ర్లు) ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీతో భార‌త యువ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డాడు. స్టీవ్ స్మిత్ (52) హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగ‌డంతో ఆసీస్ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 208 ప‌రుగులు చేసింది. తొలి ఓవ‌ర్ నుంచి దంచుడే ప‌నిగా పెట్టుకున్న కంగారూ ఆట‌గాళ్లు 19వ ఓవ‌ర్ దాకా అదే జోరు కొన‌సాగించారు. ఆఖ‌ర్లో టిమ్ డేవిడ్‌(19 నాటౌట్) ధ‌నాధ‌న్ ఆడి జ‌ట్టు స్కోర్ 200 దాటించాడు. భార‌త ఫీల్డ‌ర్ల వైఫ‌ల్యం కూడా ఆసీస్ ప‌రుగుల ప్ర‌వాహానికి తోడైంది.

The Josh Inglis show to kick things off after the World Cup

India faced with a huge total in the series opener – will they chase this? 🤔 #INDvAUS

