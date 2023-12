December 25, 2023 / 04:58 PM IST

INDvsSA: దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో ఉన్న భారత జట్టు మంగళవారం నుంచి సెంచూరియన్‌ వేదికగా సఫారీలతో తొలి టెస్టు ఆడనున్న నేపథ్యంలో కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మూడు దశాబ్దాలుగా దక్షిణాఫ్రికా గడ్డమీద టెస్టులు ఆడుతున్నా ఇంతవరకూ ఇక్కడ టెస్టు సిరీస్‌ గెలవని భారత్‌.. ఈసారి ఎలాగైనా గెలిచితీరాలనే పట్టుదలతో ఉందని హిట్‌మ్యాన్‌ చెప్పాడు. తమ మొదటి ప్రాధాన్యత అదేనని అన్నాడు. తొలిటెస్టుకు ముందు నిర్వహించిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో రోహిత్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

రోహిత్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘గతంలో పలుమార్లు భారత్‌ ఇక్కడ టెస్టు మ్యాచ్‌లు ఆడింది. కానీ ఇంతవరకూ ఎవరూ సాధించని దానిని (టెస్టు సిరీస్‌) మేం సాధించాలని ఉంది. అదే మా లక్ష్యం’ అని చెప్పాడు. 1992 నుంచి దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనకు వెళ్తున్న భారత్‌.. ఇప్పటివరకూ ఒక్కసారి కూడా టెస్టు సిరీస్‌ నెగ్గలేదు. మహ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌, రాహుల్‌ ద్రావిడ్, సచిన్‌ టెండూల్కర్‌, సౌరవ్‌ గంగూలీ, మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని, విరాట్‌ కోహ్లీ వంటి దిగ్గజ సారథులు సఫారీ టూర్‌కు వెళ్లినా ఉత్తచేతులతోనే స్వదేశానికి తిరిగొచ్చారు.

త్వరలోనే సమాధానం..

వన్డే వరల్డ్‌ కప్ – 2023 ముగిసిన నేపథ్యంలో రోహిత్‌ ఫ్యూచర్‌ ప్లాన్స్‌ ఏంటి..? అతడు వచ్చే ఏడాది జరగాల్సి ఉన్న టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ఆడతాడా..? అన్న ప్రశ్నలకు రోహిత్‌ సమాధానాలు దాటవేశాడు. ‘యువకులకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు వాళ్లు సరిగ్గా ఆడాలి. మీరేం అడుగుతున్నారో నాకు తెలుసు.. కానీ మీకు త్వరలోనే సమాధానం దొరుకుతుంది’ అని అన్నాడు.

Rohit Sharma said – “This is very important Test series. We have never won a series here. It’s a big opportunity for us, we came close the last two times. That gives us a lot of excitement & encouragement to do our best”. pic.twitter.com/6F3TY7sJur

