INDvsSA 2nd Test: ఆడుతున్నది తొలి టెస్టు.. చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్న సఫారీ బ్యాటర్‌

January 4, 2024 / 11:14 AM IST

INDvsSA 2nd Test: భారత్‌తో కేప్‌టౌన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో అరంగేట్రం చేసిన సౌతాఫ్రికా యువ బ్యాటర్‌ ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో చెత్త రికార్డు నమోదుచేశాడు. అరంగేట్రం చేసిన మ్యాచ్‌లో ఒక్క రోజులోనే రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలోనూ బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి రెండింటిలోనూ అట్టర్‌ ప్లాఫ్‌ అయ్యాడు. తద్వారా సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన టెస్టు క్రికెట్‌లో అత్యంత చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకున్నాడు.

సఫారీ సారథి టెంబ బవుమా గాయపడటంతో రెండో టెస్టులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన స్టబ్స్‌.. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి 11 బంతుల్లో 3 పరుగులు చేశాడు. స్టబ్స్‌ను బుమ్రా పెవిలియన్‌కు పంపాడు. సౌతాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 55 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అవడంతో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన భారత్‌ కూడా 153 పరుగులకే వెనుదిరిగింది. దీంతో సఫారీలు తొలి రోజే రెండో ఇన్నింగ్స్‌కు రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కూడా ఎల్గర్‌, జోర్జిలు నిష్క్రమించడంతో క్రీజులోకి వచ్చిన స్టబ్స్‌ మరోసారి విఫలమయ్యాడు. ఈసారి 14 బంతులాడిన స్టబ్స్‌.. ఒక్క పరుగు మాత్రమే చేసి.. మళ్లీ అదే బుమ్రా బౌలింగ్‌లో ఔట్‌ చేశాడు.

– Bumrah gets the debutant! pic.twitter.com/JnLRsdTS7S

A great decision to keep short leg for Tristan Stubbs.

టెస్టు క్రికెట్‌లో అరంగేట్రం చేసిన ఒక బ్యాటర్‌ ఇలా ఒకే రోజు రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలో పెవిలియన్‌కు చేరడం రెండో సారి మాత్రమే. ఇంతకుముందు 1896లో ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన హ్యారీ బట్‌.. పోర్ట్‌ ఎలిజిబెత్‌ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చి రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలోనూ బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి ఔటయ్యాడు. అతడి తర్వాత ఈ చెత్త రికార్డును సఫారీ టీ20 విధ్వంసక వీరుడు తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

Tristan Stubbs was dismissed by Jasprit Bumrah for 3 and 1, respectively 🧐#cricket #SAvIND #TestMatch #CricketTwitter pic.twitter.com/D5o6em9aPG

— CricketTimes.com (@CricketTimesHQ) January 4, 2024