January 4, 2024 / 01:13 PM IST

INDvsSA 2nd Test: దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనలో ఉన్న భారత జట్టు కేప్‌టౌన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో తప్పక విజయం సాధిస్తుందని, టీమిండియా విజయాన్ని అడ్డుకునేంత బ్యాటింగ్‌ డెప్త్‌ సౌతాఫ్రికాకు లేదని అంటున్నాడు దిగ్గజ ఆటగాడు సునీల్‌ గవాస్కర్‌. రెండో టెస్టులో భారత విజయం లాంచనమేనని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. తొలి రోజు 23 వికెట్లు నేలకూలిన నేపథ్యంలో సన్నీ.. మ్యమాచ్‌ ముగిశాక స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌లో జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

గవాస్కర్‌ మాట్లాడుతూ… ‘సౌతాఫ్రికా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఇప్పటికే మూడు వికెట్లను కోల్పోయింది. అదీగాక భారత్‌ ఆధిక్యంలో ఉంది. నా అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే ఈ మ్యాచ్‌ భారత్‌ పట్టు జారే అవకాశమైతే లేదు. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ ఇన్నింగ్స్ విజయం సాధించకపోయినా గెలవడం మాత్రం పక్కా. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్‌ ముందు కొద్దిపాటి లక్ష్యం ఉండే అవకాశముంది. భారత్‌ ముందు 150 నుంచి 200 పరుగుల లక్ష్యం నిలిపేంత స్థాయి బ్యాటింగ్‌ డెప్త్‌ అయితే ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికాకు లేదు.. ’ అని అన్నాడు.

Mohammed Siraj in Test cricket:

– 15 for 6 in SA

– 60 for 5 in WI

– 73 for 5 in AUS

– 32 for 4 in ENG

– 66 for 4 in ENG

– 94 for 4 in ENG

– 108 for 4 in ENG

One of the best bowlers in all formats in the last few years. ⭐ pic.twitter.com/fqlobv7Zdy

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 4, 2024