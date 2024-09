September 5, 2024 / 04:04 PM IST

Simi Singh : ఐర్లాండ్ క్రికెట‌ర్ సిమీ సింగ్ (Simi Singh) చావుబ‌తుకుల మ‌ధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. అంతుచిక్కని జ్వ‌రంతో బాధ ప‌డుతున్న అత‌డు అత‌డు ప్ర‌స్తుతం ఐసీయూ(ICU)లోఉన్నాడు. జ‌న్మ‌తః భార‌తీయుడు అయిన స‌మీ.. ఐర్లాండ్ నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం స్వ‌దేశంలోని హ‌ర్యానాకు వ‌చ్చాడు. గురుగ్రామ్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ ద‌వాఖానా వైద్యులు అత‌డి కాలేయం (Liver) పూర్తిగా దెబ్బ‌తిన్న‌ద‌ని తేల్చారు. దాంతో, కాలేయం మార్పిడికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

అస‌లేం జ‌రిగిందంటే..? ఆరు నెల‌ల క్రితం సిమీ తీవ్ర‌మైన జ్వ‌రం వ‌చ్చింది. దాంతో, వెంట‌నే ఐర్లాండ్ క్రికెట్ సిబ్బంది అత‌డిని డ‌బ్లిన్‌లోని పెద్ద ద‌వాఖాన‌లో చేర్పించారు. కానీ, అక్క‌డి వైద్యులకు ఆ జ్వ‌రం ఏంటో అంతుచిక్క‌లేదు. దాంతో, వాళ్లు సిమీకి చికిత్స చేయ‌లేమ‌ని తేల్చి చెప్పారు. దాంతో, దిక్కుతోచ‌ని ప‌రిస్థితుల్లో సిమీ స్వ‌దేశం వ‌చ్చేశాడు.

☘️ A mid-career epiphany

☘️ T20 match ups

🏏 The psychology and motivation behind bowling

Later than hoped, but it’s here. Welcome to The Part-Timer, a brand new podcast about Irish cricket. @SimiSingh147 is the guest on the first ever episode. https://t.co/Wua2nOTDSt pic.twitter.com/uGorzy6oTy

— Nathan Johns (@nathanrjohns) February 17, 2022