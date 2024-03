March 25, 2024 / 05:45 PM IST

Cricketers- Holi : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో అద‌ర‌గొడుతున్న‌ భార‌త క్రికెట‌ర్లు హోలీ(Holi) సంద‌ర్భంగా రంగుల్లో మునిగి తేలారు. ఒక‌రిపై ఒక‌రు రంగులు చ‌ల్లుకుంటూ సందడి చేశారు. త‌మ ఫ్రాంచైజీ ఆట‌గాళ్ల‌తోనే హోలీని సెల‌బ్రేట్ చేసుకున్నారు. ముంబై ఇండియ‌న్స్‌ మాజీ సార‌థి రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) స‌హ‌చ‌రుల‌పై రంగులు చ‌ల్లాడు.

అంతేకాదు రోహిత్ నీళ్ల పైపుతో అంద‌ర్నీ త‌డిపేసి హోలీ సంబురాలు చేసుకున్నాడు. ముంబై ఫ్రాంచైజీ ఆ వీడియోను ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ జ‌ట్టు స‌భ్యులు సైతం హోలీని సంబురంగా చేసుకున్నారు. ఈడెన్ గార్డెన్స్ హీరో హ‌ర్షిత్ రానాతో పాటు ప‌లువురు కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌(Shreyas Iyer)ను రంగుల్లో ముంచెత్తారు.

