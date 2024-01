January 13, 2024 / 05:48 PM IST

Malaysia Open 2024: భారత స్టార్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ ద్వయం సాత్విక్‌ సాయిరాజ్‌ – చిరాగ్‌ శెట్టిలు మలేషియా ఓపెన్‌లో సంచలనం సృష్టించారు. కౌలాలంపూర్‌ వేదికగా జరుగుతున్న మలేషియా ఓపెన్‌లో భాగంగా శనివారం ముగిసిన పురుషుల తొలి సెమీస్‌లో సాత్విక్‌-చిరాగ్‌ జోడీ.. 21-18, 22-20 తేడాతో సౌత్‌ కొరియన్‌ జంట కంగ్‌ మిన్‌ హ్యూక్‌ – సీయో స్యూంగ్‌ జే లను ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరారు. తద్వారా మలేషియా ఓపెన్‌ డబుల్స్‌లో ఫైనల్స్‌ చేరిన తొలి భారత జోడీగా రికార్డులకెక్కారు. 44 నిమిషాల పాటు హోరాహోరిగా సాగిన ఈ పోరులో సాత్విక్‌ జోడీ.. రెండు సెట్లలోనూ గెలిచి తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది.

గతేడాది ఇదే టోర్నీలో సెమీస్‌ వరకు చేరిన భారత జోడీ.. ఈ ఏడాది మాత్రం పట్టు విడవలేదు. దక్షిణ కొరియా జంట సైతం నువ్వా నేనా అని గట్టి పోటీనివ్వడంతో పోరు రసవత్తరంగా సాగింది. రెండో సెట్‌లో ఒకదశలో 11-18గా ఉన్న మన కుర్రాళ్లు.. అనూహ్యంగా పుంజుకుని సెట్‌తో పాటు మ్యాచ్‌ను కూడా కైవసం చేసుకున్నారు. ఇక ఫైనల్‌లో సాత్విక్‌-చిరాగ్‌లు.. రెండో సెమీస్‌లో వాంగ్‌-లియాంగ్‌ (చైనా), కొబయాషి – హోకి (జపాన్‌) మధ్య జరిగే పోరులో విజేతతో పోటీ పడనున్నారు. ఈ టోర్నీ ఫైనల్‌లో గనక భారత ద్వయం గెలిస్తే సూపర్‌ 1000 విభాగంలో వారికి రెండో టైటిల్‌ కానుంది. గతేడాది ఈ ఇద్దరూ ఇండోనేషియా ఓపెన్‌ సొంతం చేసుకున్న విషయం విదితమే.

First Indians to enter Malaysia Open final, well done boys! 👏

🇮🇳 #SatChi into the Finals of #MalaysiaOpen2024 🤩

Phenomenal grit to go from 14-20 to 22-20 🔥 @Shettychirag04 and @satwiksairaj take a bow – the epitome of comebacks🤯#PETRONASMalaysiaOpen2024 #Badminton pic.twitter.com/i5Pe7TQ6Q9

— Harini Raman (@ASimpleStardust) January 13, 2024