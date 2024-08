August 12, 2024 / 05:30 PM IST

FIH Rankings : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్యంతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన భార‌త పురుషుల హాకీ జ‌ట్టు (India Mens HockeyTeam) ర్యాంకింగ్స్‌లో దూసుకెళ్లింది. ఒలింపిక్స్ ముందు 7వ స్థానంలో ఉన్న భార‌త్ ఇప్పుడు ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. అంత‌ర్జాతీయ హాకీ స‌మాఖ్య (FIH) సోమ‌వారం వ‌ర‌ల్డ్ ర్యాంకింగ్స్ ప్ర‌క‌టించింది.

విశ్వ క్రీడ‌ల్లో సంచ‌ల‌న ఆట‌తో కంచు మోత మోగించిన టీమిండియా టాప్ 5లో నిలిచింది. మెగా టోర్నీలో స్వ‌ర్ణం కొల్ల‌గొట్టిన నెద‌ర్లాండ్స్ (Netherlands) అగ్రస్థానంలో నిల‌వ‌గా.. ర‌జ‌తం సాధించిన జ‌ర్మ‌నీ రెండో స్థానం ద‌క్కించుకుంది. ఇంగ్లండ్, బెల్జియం జ‌ట్లు మూడు, నాలుగు స్థానాలు సొంతం చేసుకున్నాయి.

