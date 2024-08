August 12, 2024 / 05:11 PM IST

ICC : ఈ ఏడాది భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న‌ శ్రీ‌లంక మ‌హిళా జ‌ట్టు కెప్టెన్ చ‌మ‌రి ఆట‌ప‌ట్టు (Chamari Athapathuthu) ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క అవార్డుకు ఎంపికైంది. జూలై నెల‌కు గానూ ఆమె ‘ఐసీసీ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ (Player Of The Month) అవార్డు గెలుపొందింది. పురుషుల విభాగంలో ఇంగ్లండ్ యువ పేస‌ర్ గ‌స్ అట్కిన్స‌న్ (Gus Atkinson) విజేత‌గా నిలిచాడు.

ఆరంగేట్రం సిరీస్‌లోనే అద్భుతంగా రాణించిన అట్కిన్స‌న్ నామినేట్ అయిన తొలిసారే అవార్డు త‌న్నుకుపోవ‌డం విశేషం. ఇంగ్లండ్ త‌రుపుముక్క‌గా పేరొందిన ఇతడు కెరీర్ ఆరంభంలోనే ఐసీసీ అవార్డు అందుకోవడం గొప్ప గౌర‌వం అని అన్నాడు. వెస్టిండీస్‌తో లార్డ్స్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన‌ తొలి టెస్టుకు ముందు అట్కిన్స‌న్ డెబ్యూ క్యాప్ అందుకున్నాడు.

A debut to remember 🤩

In his very first series as a Test cricketer, England pacer bags the ICC Men’s Player of the Month Award 🎖️

— ICC (@ICC) August 12, 2024