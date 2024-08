August 12, 2024 / 04:18 PM IST

WI vs SA : ట్రినిడాడ్ వేదిక‌గా వెస్టిండీస్ (West Indies), దక్షిణాఫ్రికా(South Africa)ల మ‌ధ్య జ‌రిగిన తొలి టెస్టు డ్రాగా ముగిసింది. ఆద్యంతం ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో విజ‌యం సాధించాల‌నుకున్న స‌ఫారీల ఆశ‌ల‌పై విండీస్ బ్యాట‌ర్లు నీళ్లు చ‌ల్లారు. దాంతో, సిరీస్‌లో ముందంజ వేయాల‌నుకున్న బ‌వుమా బ్యాచ్‌కు నిరాశే మిగిలింది. అయితే.. ప్ర‌పంచ టెస్టు క్రికెట్‌లో మాత్రం చెక్కుచెద‌ర‌కుండా ఉన్న ఓ రికార్డు బ‌ద్ధ‌లైంది.

టెస్టు ఫార్మాట్‌లో 28 మ్యాచ్‌ల త‌ర్వాత ఒక‌ మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. దాదాపు 384 రోజుల‌కు టెస్టుల్లో తొలి డ్రా న‌మోదైంది. దాంతో, 377 రోజుల‌తో ఉన్న రికార్డు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. 1960 – 1970ల మ‌ధ్య‌ 377 రోజుల త‌ర్వాత తొలిసారి ఓ టెస్టు మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది.

With eight wickets in the Test, Keshav Maharaj is the Player of the Match 🏆https://t.co/KNyTY4RYoB #WIvSL pic.twitter.com/Q1fVLwP9PN

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 11, 2024