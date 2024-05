May 31, 2024 / 07:04 PM IST

Singapore Open : భార‌త మ‌హిళ‌ల డ‌బుల్స్‌లో త్రిసా జాలీ (Treesa Jolly), గాయ‌త్రి గోపీచంద్ (Gayatri Gopichand) జోడీ సంచ‌ల‌నం సృష్టించింది. ప్రీ – క్వార్ట‌ర్స్‌లోనే వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 2కు షాకిచ్చిన ఈ ద్వ‌యం మ‌రో విజ‌యంతో సింగ‌పూర్ ఓపెన్‌(Singapore Open)లో సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లింది.

శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో త్రీసా, గాయ‌త్రి ద్వ‌యం అద‌ర‌గొట్టింది. ఆఖ‌రి పాయింట్ వ‌ర‌కు ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో హాంకాంగ్ జంట‌ను చిత్తు చేసింది. 18-21, 21-19, 24-22తో గెలుపొంది బీడ‌బ్ల్యూఎఫ్ వ‌ర‌ల్డ్ టూర్ సూప‌ర్ 750 ఈవెంట్‌లో తొలిసారి సెమీ ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టింది.

Kim/Kong 🇰🇷 take on Jolly/Pullela 🇮🇳 for a spot in the semifinals.#BWFWorldTour #SingaporeOpen2024 pic.twitter.com/tIfF7J02qh

— BWF (@bwfmedia) May 31, 2024