ICC : ఐసీసీ అవార్డుల్లో భార‌త క్రికెట‌ర్లు డ‌బుల్ ధ‌మాకా మోగించారు. ఏకంగా ఇద్ద‌రు ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క అవార్డు కొల్ల‌గొట్టారు. జూన్ నెల‌కుగానూ పేస‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా (Jasprit Bumrah), ఓపెన‌ర్ స్మృతి మంధానా (Smriti Mandhana)లు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ అవార్డు గెలుపొందారు. టీ20 వ‌ల‌ర్డ్ క‌ప్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన బుమ్రా పురుషుల విభాగంలో రోహిత్ శ‌ర్మ‌, ఫ‌జ‌ల్ హ‌క్ ఫారూఖీల‌ను వెన‌క్కి నెట్టి మరీ అవార్డును ఎగ‌రేసుకుపోయాడు. ఇక ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న‌లో సెంచ‌రీల‌తో క‌దం తొక్కిన మంధాన మ‌హిళ‌ల కేట‌గిరీలో విజేత‌గా నిలిచింది.

‘జూన్ నెల‌కు ఐసీసీ అవార్డుకు ఎంపిక‌వ్వ‌డం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అమెరికా, వెస్టిండీస్‌లో గ‌డిపొచ్చాక నాకు ద‌క్కిన ప్ర‌త్యేక గౌర‌వం ఇది. ఒక జ‌ట్టుగా మేము ఎన్నో సెల‌బ్రేష‌న్స్ చేసుకున్నాం. ఈ అవార్డును సైతం జ‌ట్టు సంబురాల్లో భాగం చేస్తున్నా’ అని యార్క‌ర్ కింగ్ బుమ్రా వెల్ల‌డించాడు.

For her stellar batting display against South Africa, #TeamIndia Vice-Captain @mandhana_smriti becomes the ICC Women's Player of the Month for June 👏👏



ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు కోసం మ‌హిళ‌ల విభాగంలో మంధాన‌కు గ‌ట్టి పోటీ ఎదురైంది. భార‌త వైస్ కెప్టెన్ ఇంగ్లండ్ అమ్మాయి మియా బౌచెర్, శ్రీ‌లంక క్రికెట‌ర్ విశ్మీ గుణ‌ర‌త్నేలు రేసులో నిలిచారు. కానీ, సొంత‌గడ్డ‌పై ద‌క్షిణాఫ్రికాతో వన్డేల్లో రెండు సెంచ‌రీలు, ఏకైక టెస్టులోనూ 149 ప‌రుగుల‌తో మంధాన మెరిసింది. దాంతో, ఓట్ పోలింగ్‌లోనూ అభిమానులు ఆమెకే మ‌ద్ద‌తు తెలిపారు. దాంతో, ఐసీసీ మంధాన‌ను విజేత‌గా ప్ర‌క‌టించింది.

Yet another remarkable achievement for the #T20WorldCup Champion! 🏆@Jaspritbumrah93 is named as the ICC Men's Player of the Month for June 👏👏#TeamIndia

— BCCI (@BCCI) July 9, 2024