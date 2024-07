July 3, 2024 / 03:28 PM IST

Team India | బెరిల్‌ హరికేన్‌ (hurricane) ముప్పుతో ద్వీప దేశం బార్బడోస్‌ (Barbados)లో చిక్కుకుపోయిన భారత క్రికెట్‌ జట్టు (Team India) ఎట్టకేలకు స్వదేశానికి బయల్దేరింది. బీసీసీఐ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విమానంలో రోహిత్‌ సేత భారత్‌కు పయనమైంది. వీరు గురువారం ఉదయానికి ఢిల్లీ చేరుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. బీసీసీఐ కార్యదర్శి జై షా సహా టీమ్‌ఇండియా క్రికెటర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, సహాయక సిబ్బంది, బీసీసీఐ ప్రతినిధి బృందం, స్పోర్ట్స్‌ జర్నలిస్టులు అంతా కలిపి 70 మంది వరకు ఉన్నట్లు అంచనా. వీరంతా బార్బడోస్‌ను వీడి.. బీసీసీఐ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విమానంలో స్వదేశానికి పయనమయ్యారు.

#WATCH | Indian cricket team leave from Barbados. The team will reach Delhi on July 4, early morning.

The flight arranged by BCCI’s Jay Shah is also carrying the members of Indian media who were stranded in Barbados pic.twitter.com/V0ScaaojBv

— ANI (@ANI) July 3, 2024