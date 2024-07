Rajasthan | కదులుతున్న కారుపై పడిన హైవోల్టేజ్‌ విద్యుత్‌ స్తంభం.. షాకింగ్‌ వీడియో

July 3, 2024 / 01:54 PM IST

Rajasthan | రాజస్థాన్‌ (Rajasthan)లో షాకింగ్‌ ఘటన చోటు చేసుకుంది. రుతుపవనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు (heavy rains) పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కారణంగా విద్యుత్‌ స్తంభం ఓ కారుపై పడింది. గంగానగర్‌లో (Ganganagar) ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వర్షంలో ఓ కారు రోడ్డుపై వెళ్తోంది. ఆ సమయంలో రోడ్డుకు ఆనుకుని ఉన్న హై వోల్టేజీ విద్యుత్‌ స్తంభం ఒక్కసారిగా కారుపై పడింది.

ఆ సమయంలో కరెంట్‌ స్తంభం కింద ఓ కారు, బైక్‌ ఆగి ఉన్నాయి. అయితే, ఈ ఘటనలో ఆ రెండు వాహనాలకూ ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు. రోడ్డుపై వెళ్తున్న కారుపై మాత్రమే స్తంభం పడింది (Electric pole crashes onto moving car). దీంతో అక్కడున్న వారు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన షాకింగ్‌ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

కాగా, గత 24 గంటల్లో తూర్పు రాజస్థాన్‌లో భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. ధోల్‌పూర్‌లో 124 మి.మీ వర్షం పడింది. అదేవిధంగా పశ్చిమ రాజస్థాన్‌లో జోధ్‌పూర్, బికనీర్, ఉదయపూర్, అజ్మీర్, కోటా, జైపూర్, నాగౌర్‌ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసింది.

#WATCH : Storm wreaks havoc in Sri Ganganagar district of Rajasthan

Electric pole fell on a car moving on the road

Everyone in the car escaped unhurt

The entire video of the incident was captured on camera#Rajasthan #SriGanganagar #CCTV #VideoViral #accident pic.twitter.com/RFulcdzKnR

— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) July 2, 2024