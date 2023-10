October 3, 2023 / 05:11 PM IST

తిరువ‌నంత‌పురం: వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ కోసం ఇవాళ జ‌ర‌గాల్సిన ఇండియా వ‌ర్సెస్ నెద‌ర్లాండ్స్(India vs Netherlands) వార్మ‌ప్ మ్యాచ్ ర‌ద్దు అయ్యింది. వ‌ర్షం కార‌ణంగా ఆ మ్యాచ్‌ను ర‌ద్దు చేశారు. కేర‌ళ‌లోని తిరువ‌నంత‌పురంలో ఏక‌ధాటిగా వ‌ర్షం ప‌డ‌డంతో మ్యాచ్‌ను మొద‌లుపెట్టలేక‌పోయారు. సాయంత్రం నాలుగు గంట‌ల‌కు పిచ్‌ను ప‌రిశీలించిన త‌ర్వాత మ్యాచ్‌ను ర‌ద్దు చేస్తున్న‌ట్లు అంపైర్లు ప్ర‌క‌టించారు. గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ స్టేడియం చిత్త‌డిగా మారింది. సూప‌ర్ సోప‌ర్ల‌కు ప‌నిపెట్టినా ఎటువంటి ప్ర‌యోజ‌నం లేకుండా పోయింది అడ‌పాడ‌ద‌పా జ‌ల్లులు ప‌డ‌డంతో మ్యాచ్‌ను ర‌ద్దు చేశారు.

UPDATE: The warm-up match between India & Netherlands is abandoned due to persistent rain. #TeamIndia | #CWC23 https://t.co/rbLo0WHrVJ pic.twitter.com/0y4Ey1Dvye

— BCCI (@BCCI) October 3, 2023