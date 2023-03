IND vs AUS | పాండ్యా మ్యాజిక్‌.. మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన ఆస్ట్రేలియా

March 22, 2023 / 03:21 PM IST

India VS Australia | భారత్ – ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా తడబడుతోంది. 15 ఓవర్లు ముగిసే సరికి మూడు కీలక వికెట్లు కోల్పోయి 94 పరుగులు చేసింది. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగుకు దిగిన ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఓపెనర్ ట్రావిస్ హెడ్(33)(Travis head) పెవిలియన్ కు పంపిన టీమిండియా వైస్‌ కెప్టెన్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా(Hardik pandya). ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ స్టీవ్‌ స్మిత్(0) ను.. దూకుడుగా ఆడుతోన్న మిచెల్‌ మార్ష్‌(47)ను క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు.

ప్రస్తుతం 21 ఓవర్లకు ఆసీస్‌ స్కోర్‌: 94/3. క్రీజులో డేవిడ్ వార్నర్‌ (22), మార్నస్‌ లబుషేన్ (9) ఉన్నారు.

From 68/0 to 85/3 👀

Hardik Pandya has dismissed Australia’s top three in less than four overs!#INDvAUS | 📝: https://t.co/1TO8TYwH93 pic.twitter.com/NmPgfhrrqc

— ICC (@ICC) March 22, 2023