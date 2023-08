August 15, 2023 / 07:33 PM IST

ODI WC 2023 : సొంత గ‌డ్డ‌పై వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI WC 2023) కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్. అక్టోబ‌ర్ 14న జ‌రుగనున్న‌ భార‌త్(India), పాకిస్థాన్(Pakistan) మ్యాచ్ టికెట్లు సెప్టెంబ‌ర్ 3 నుంచి అందుబాటులో ఉండ‌నున్నాయి. ఈ విష‌యాన్ని ఐసీసీ తాజాగా వెల్ల‌డించింది. టీమిండియా భార‌త జ‌ట్టు వామ‌ప్ మ్యాచ్(Warmup Matches) స‌హా ఇత‌ర‌ర‌ మ్యాచ్‌ల టికెట్లు ఆగ‌స్టు 30 త‌ర్వాతే అమ్మ‌కానికి పెడ‌తారు.

ఎందుకంటే..? వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ టికెట్లను విడ‌త‌ల వారీగా అమ్మాల‌ని నిర్ణ‌యించిన విష‌యం తెలిసిందే. అందులోనూ అత్యంత ఆద‌ర‌ణ ఉన్న‌ టీమిండియా మ్యాచ్ టికెట్ల‌ను ఆఖ‌ర్లో అమ్ముతున్నారు. ఆగస్టు 25 నుంచి టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

