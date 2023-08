August 15, 2023 / 06:58 PM IST

Team India : వెస్టిండీస్‌తో టీ20 సిరీస్ ముగిసిందో లేదో టీమిండియా(Team India) మ‌రో సిరీస్‌కు సిద్ధ‌మైంది. మ‌రో మూడు రోజుల్లో ఐర్లాండ్‌(Ireland)తో టీ20 సిరీస్ ఆడ‌నుంది. దాంతో, స్పీడ్‌స్ట‌ర్ జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా(Jasprit Bumrah) నేతృత్వంలోని యువ భార‌త బృందం ఈరోజు ఐర్లాండ్ బ‌య‌లు దేరింది. టీమిండియా క్రికెట‌ర్లు విమానంలో ఉన్న ఫొటోల‌ను బీసీసీఐ ట్వీట్ట‌ర్‌లో పెట్టింది.

ఇండియ‌న్ క్రికెట్ టీమ్(Indian Cricket Team) త‌న అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. అందులో బుమ్రాతో పాటు రుతురాజ్ గైక్వాడ్(Ruturaj Gaikwad), పేస‌ర్ ప్ర‌సిధ్ కృష్ణ‌, రింకూ సింగ్ Rinku Singh), వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ ఉన్నారు. నిరుడు సెప్టెంబ‌ర్‌తో ఆట‌కు దూర‌మైన బుమ్రా ఈ సిరీస్‌తో పున‌రాగ‌మ‌నం చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. గాయం కారణంగా ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ నుంచి త‌ప్పుకున్న ప్ర‌సిధ్ కూడా ఈ ప‌ర్య‌ట‌న‌తో మ‌ళ్లీ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు. దాంతో, భార‌త బౌలింగ్ యూనిట్‌లో కీల‌క‌మైన‌ వీళ్లిద్ద‌రూ ఎలా రాణిస్తారు? అనేది ఆసక్తిక‌రంగా మారింది.

Ireland 🇮🇪, here we come ✈️ #TeamIndia | #IREvIND pic.twitter.com/A4P66WZJzP

— BCCI (@BCCI) August 15, 2023