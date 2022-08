August 28, 2022 / 10:13 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆసియా కప్‌లో దాయాదితో కీలక మ్యాచ్‌ ముందు టీమ్‌ఇండియా శుభవార్త అందుకుంది. హెడ్‌కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ కరోనా నుంచి కోలుకున్నాడు. దీంతో శనివారం సాయంత్రమే దుబాయ్‌కి విమానం ఎక్కేశాడు. ఆదివారం ఉదయం భారత జట్టు బసచేస్తున్న హోటల్‌కు చేరుకున్నాడు. ఈనెల 23న ద్రవిడ్‌కు కరోనా నిర్ధారణ అయిందని బీసీసీఐ ప్రకటించింది. దీంతో బోర్డు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఆయన చికిత్స తీసుకున్నాడు. అయితే తాజాగా నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఆయనకు నెగెటివ్‌గా తేలింది. ఈనేపథ్యంలో దుబాయ్ చేరుకున్న ద్రవిడ్‌.. టీమ్‌ఇండియాతో చేరిపోయాడు.

Team India Head Coach Rahul Dravid has reached Dubai for Asia Cup 2022 and has joined the team in the hotel after testing negative for COVID-19: Sources

India will take on Pakistan today evening in Asia Cup 2022

