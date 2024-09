September 8, 2024 / 04:43 PM IST

Paralympics 2024 : పారాలింపిక్స్‌లో భార‌త క్రీడాకారులు కొత్త చ‌రిత్ర లిఖించారు. అస‌మాన పోరాటంతో పారా విశ్వ క్రీడ‌ల‌ (Paralympics) రికార్డులు తిర‌గ‌రాశారు. ఈ క్రీడా పండుగ చ‌రిత్ర‌లోనే దేశానికి అత్య‌ధిక ప‌త‌కాలు అందించారు. దాంతో, భార‌త్ ఖాతాలో మునుపెన్న‌డూ లేని విధంగా 29 ప‌త‌కాలు వ‌చ్చి చేరాయి. పారిస్‌లో మ‌న క్రీడాకారులు పారా విశ్వ క్రీడ‌ల్లో 7 స్వ‌ర్ణాలు, 9 ర‌జ‌తాలు, 13 కాంస్య ప‌త‌కాలు కొల్ల‌గొట్టారు. దాంతో, ఈసారి ఇండియా ప‌త‌కాల ప‌ట్టిక‌లో 18వ స్థానంలో నిలిచింది.

పారిస్ వెళ్లేముందు.. పారాలింపిక్స్‌లో ఈసారి 25 ప‌త‌కాలు సాధిస్తాం భార‌త పారాలింపిక్స్ క‌మిటీ అని చెప్పినప్పుడు అదే మాట నిజ‌మైతే బాగుండు అనుకున్నారంతా. అయితే.. అంత‌కంటే నాలుగు ప‌త‌కాలు ఎక్కువే వ‌చ్చాయి. జావెలిన్ త్రోలో న‌వ్‌దీప్ సింగ్ (Navdeep Singh) స్వ‌ర్ణంతో గ‌ర్జించాడు. దాంతో, భార‌త్ ప‌తకాల సంఖ్య 29కి చేరింది.

And It’s medal number 29

Navdeep’s golden moment at #Paralympics2024!

His incredible throw in the Men’s Javelin Throw F41 has earned him the prestigious Gold Medal!

A powerful performance that showcases his dedication & strength, bringing immense pride to every Indian heart.… pic.twitter.com/oqvKL8dr3u

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 7, 2024