September 8, 2024 / 03:56 PM IST

Duleep Trophy 2024 : భార‌త యువ క్రికెట‌ర్ ధ్రువ్ జురెల్(Dhruv Jurel) వికెట్ కీపింగ్‌లో అద‌ర‌గొడుతున్నాడు. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో రాంచీ టెస్టు(Ranchi Test)లో వీరోచిత ఇన్నింగ్స్ ఆడిన జురెల్ ఏడో స్థానంలో పాతుకుపోయాడు. దాంతో, అప్పుడే ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ (MS Dhoni) వార‌సుడు అంటూ ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్నాడు. తాజాగా ఈ యువ‌కెర‌టం దేశ‌వాళీ క్రికెట్‌లో ధోనీ ‘ఆల్‌టైమ్ రికార్డు’ను స‌మం చేశాడు.

దులీప్ ట్రోఫీలో ఏడు క్యాచ్‌లు అందుకొని క్రితం మ‌హీ భాయ్ స‌ర‌స‌న చేరాడు. 2002-05 సీజ‌న్‌లో ఈస్ట్ జోన్(East Zone) త‌ర‌ఫున ఆడిన ధోనీ ఒకే మ్యాచ్‌లో ఏడు వికెట్ల‌తో సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. ‘ఇండియా ఏ’ త‌ర‌ఫున ఆడుతున్న జురెల్ వికెట్ల వెన‌కాల‌ అద్భుత‌మైన నైపుణ్యం క‌న‌బ‌రిచాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఒకే క్యాచ్ ప‌ట్టిన జురెల్.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా ఏకంగా ఆరు క్యాచ్‌లు అందుకున్నాడు.

