July 14, 2024 / 04:54 PM IST

India Champions : వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్‌షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ లీగ్‌లో భార‌త చాంపియ‌న్స్ (India Champions) జ‌ట్టు విజేత‌గా నిలిచింది. తెలుగు ఆట‌గాడు అంబ‌టి రాయుడు (50) పాకిస్థాన్ చాంపియ‌న్స్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేయ‌గా భారీ విజ‌యంతో ట్రోఫీని ముద్దాడింది. 157 ప‌రుగుల ల‌క్ష్య చేధ‌న‌లో రాయుడు మెరుపులు మెరిపించ‌గా.. గురుకీర‌త్ సింగ్ మాన్(34), యూసుఫ్ ప‌ఠాన్(30)లు దంచికొట్టారు. దాంతో, యువ‌రాజ్ సింగ్ సార‌థ్యంలోని భార‌త జట్టు 5 వికెట్ల విజ‌యంతో చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది.

ఇంగ్లండ్ గ‌డ్డ‌పై జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో భార‌త చాంపియ‌న్స్ అద‌రగొట్టింది. అనురీత్ సింగ్(3/43) మూడు వికెట్ల‌తో విజృంభించ‌గా తొలుత పాక్ నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 156 ర‌న్స్‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ షోయ‌బ్ మాలిక్(41), ఓపెన‌ర్ క‌మ్రాన్ అక్మ‌ల్(24), మ‌క్సూద్‌(21)లు రాణించారు. అనంత‌రం భార‌త్‌కు ఓపెనర్లు అంబ‌టి రాయుడు(50), రాబిన్ ఊత‌ప్ప‌(10)లు శుభారంభ‌మిచ్చారు.

Feels good to be holding the winning trophy at this age too 🏆

Absolutely thrilled with the boys’ (or should I say men’s 🤪) performance throughout the tournament!

It’s always great to be back on the park with legends from around the world.

A massive thank you to the crowds… pic.twitter.com/QzVzbDYFPx

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 14, 2024