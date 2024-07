July 14, 2024 / 04:17 PM IST

Raayan Movie | త‌మిళ న‌టుడు ధనుష్‌ (Dhanush) స్వీయ దర్శకత్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం రాయ‌న్ (Raayan). సందీప్ కిష‌న్‌, మ‌ల‌యాళం న‌టుడు కాళిదాస్ జ‌య‌రాం ఈ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు పాట‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇక ఈ సినిమాను జూలై 26న‌ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డ‌టంతో ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్. ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను జూలై 16న విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ చిత్ర క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. అతనో సాధారణ వ్యక్తి. మద్రాస్‌లోని ఓ హోటల్‌లో చెఫ్‌గా పనిచేస్తుంటాడు. కానీ అతని గతం మాత్రం పగతో రగిలిపోతుంటుంది. ప్రతీకారం తీర్చుకునే సమయం కోసం ఎదురుచూస్తుంటాడు. ఇంతకి ఆ వ్యక్తి ప్రతీకారం ఎవరి మీద? పేరు మోసిన గ్యాంగ్‌స్టర్‌ అయిన అతను హోటల్‌లో చెఫ్‌గా ఎందుకు పనిచేయాల్సి వచ్చింది? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకాలంటే ‘రాయన్‌’ సినిమా చూడాల్సిందే అని చెబుతోంది చిత్ర బృందం.

ఈ సినిమా తమిళం, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో అపర్ణ బాలమురళి, విష్ణువిశాల్‌, దుషారా విజయన్‌, సెల్వ రాఘవన్‌, ఎస్‌జే సూర్య కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో పాటు ధ‌నుష్ ప్ర‌స్తుతం శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో కుబేరా అనే సినిమా చేస్తున్నాడు.

The much-awaited #RaayanTrailer from July 16th! 🔥#Raayan in cinemas from July 26 💥@dhanushkraja #RaayanFromJuly26 pic.twitter.com/QWkfC5uU0L

— Suresh PRO (@SureshPRO_) July 14, 2024