July 14, 2024 / 04:11 PM IST

Sarfira | బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో అక్షయ్‌కుమార్‌ (Akshay kumar) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం సర్ఫిరా (Sarfira). సుధా కొంగ‌ర -సూర్య కాంబోలో తెరకెక్కిన సూరారై పోట్రు (ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా)కు హిందీ రీమేక్‌గా విడుదలైంది. సూర్య కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ మూవీ జులై 12న గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా కలక్షన్లకు సంబంధించి ఇంట్రస్టింగ్ వార్త బయటకు వచ్చింది.

సర్ఫిరా చిత్రం ఓపెనింగ్‌ డేన రూ.2.5 కోట్లు వసూళ్లు రాబట్టగా.. రెండో రోజు వసూళ్లు రూ.4.5 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ లెక్కన రెండు రోజుల్లో కలెక్షన్లు మొత్తం రూ.7 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇక సెలవు రోజైన ఆదివారం కలెక్షన్లు ఆశాజనకంగా ఉండే అవకాశాలున్నాయని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం పరేశ్‌ గోస్వామి పాత్రలో మరోసారి పరేశ్‌ రావల్ నటించాడు. ఈ చిత్రాన్ని అబండెన్షియా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, సూర్య హోం బ్యాన‌ర్ 2డీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌, కేప్‌ ఆఫ్ గుడ్‌ ఫిలిమ్స్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించాయి. తనిష్క్‌ బాగ్‌ఛీ, జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందించారు.

#Sarfira witnesses 80% growth on Day 2 [Sat], but the overall performance – *the 2-day total* – is extremely low, despite glowing word of mouth.

Frankly, the 2-day total [₹ 7 cr] should have been the *opening day* number given the merits, critical acclaim and prominent names… pic.twitter.com/ASJPynwnmP

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 14, 2024