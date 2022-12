December 14, 2022 / 09:14 AM IST

చాటోగ్రామ్‌: బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో.. ఇండియా టాస్ గెలిచి మొద‌ట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. శుభ‌మ‌న్ గిల్‌, కేఎల్ రాహుల్‌గా ఓపెన‌ర్లుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగారు. బంగ్లా త‌ర‌పున ష‌కీబ్ ఉల్ హ‌స‌న్ ఆడుతున్నారు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇండియా ముగ్గురు స్పిన్న‌ర్ల‌తో బ‌రిలోకి దిగుతోంది. కుల్దీప్‌, అశ్విన్‌, అక్స‌ర్‌లు తుది జ‌ట్టులో ఉన్నారు. ఉమేశ్‌, సిరాజ్‌లు పేస్ బౌల‌ర్ల పాత్ర పోషించనున్నారు.

A look at #TeamIndia's Playing XI for the first #BANvIND Test 🔽

Follow the match ▶️ https://t.co/CVZ44NpS5m pic.twitter.com/KgshrnZh8i

— BCCI (@BCCI) December 14, 2022