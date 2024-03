March 26, 2024 / 02:32 PM IST

మెల్‌బోర్న్: ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా(Ind Vs Aus) మ‌ధ్య జ‌రిగే టెస్టు సిరీస్‌కు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను రిలీజ్ చేశారు. న‌వంబ‌ర్ 22వ తేదీ నుంచి ఆ రెండు జ‌ట్ల మ‌ధ్య తొలి టెస్టు ప్రారంభంకానున్న‌ది. పెర్త్ ఆప్ట‌స్ స్టేడియంలో తొలి మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. ఆ త‌ర్వాత అడిలైడ్‌లో రెండ‌వ టెస్టు జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. డిసెంబ‌ర్ 6 నుంచి 10 మ‌ధ్య జ‌రిగే ఆ మ్యాచ్‌ను డై అండ్ నైట్ పింక్ బాల్ టెస్టుగా నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. బ్రిస్బేన్‌లో డిసెంబ‌ర్ 14వ తేదీ నుంచి 18 వ‌ర‌కు మూడ‌వ టెస్టు, మెల్‌బోర్న్‌లో డిసెంబ‌ర్ 26 నుంచి బాక్సింగ్ డే టెస్టును నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. ఇక జ‌న‌వ‌రి 3వ తేదీ నుంచి సిడ్నీలో న్యూ ఇయ‌ర్ టెస్టు మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌నున్న‌ట్లు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా పేర్కొన్న‌ది.

