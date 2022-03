IND-W vs PAK-W | 4 వికెట్లు కోల్పోయి 108 రన్స్‌ చేసిన భారత్

March 6, 2022 / 09:10 AM IST

హైదరాబాద్‌: మహిళల ప్రపంచకప్‌లో (Women’s World Cup ) భాగంగా పాకిస్థాన్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో భారత్‌ నెమ్మదిగా ఆడుతున్నది. టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న టీమిండియాకు మొదట్లో గట్టిదెబ్బ తగిలింది. రెండో ఓవర్‌ లాస్ట్‌ బాల్‌కు స్టార్‌ బాటర్‌ షఫాలీ వర్మ వికెట్‌ కోల్పోయింది. 4 పరుగులకే వికోల్పోయిన జట్టును దీప్తి శర్మ, స్మృతి మందన ఆదుకున్నారు. 57 బంతుల్లో 40 పరుగులు చేసిన దీప్తి శర్మ జట్టు స్కోరు 96 పరుగుల వద్ద నష్రా సంధు బౌలింగ్‌లో రెండో వికెట్‌గా వెనుతిరిగింది. దీంతో కెప్టెన్‌ మిథాలీ రాజ్‌ క్రీజ్‌లోకి అడుగుపెట్టింది.

తన చివరి ప్రపంచకప్‌ ఆడుతున్న మిథాలీ.. ఖాతా తెరవడానికి చాలా కష్టపడింది. పది బాల్స్‌ ఆడిన తర్వాత తన తొలి రన్‌ నమోదుచేసింది. ఈ క్రమంలో ఆఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న స్మృతి మందన.. 54 పరుగుల వద్ద మూడో వికెట్‌గా వెనుతిరిగింది.

ODI fifty number 2⃣1⃣ for Smriti Mandhana!

She has steadied the Indian innings after losing her opening partner early on 👏#CWC22 pic.twitter.com/wadVxO3g24

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) March 6, 2022