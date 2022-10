IND vs THAI | చెలరేగిన భారత అమ్మాయిలు.. 6 ఓవర్లలోనే ప్రత్యర్థి చిత్తు

October 10, 2022 / 04:31 PM IST

మహిళల ఆసియాకప్‌లో భాగంగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో థాయ్‌ల్యాండ్‌ను భారత అమ్మాయిలు చిత్తు చేశారు. ఈ మ్యాచ్‌లో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ స్థానంలో జట్టు సారధ్య బాధ్యతలు అందుకున్న స్మృతి మంధాన.. టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. భారత బౌలర్లె చెలరేగడంతో థాయ్‌ల్యాండ్ జట్టు బ్యాటింగ్ కుప్పకూలింది. దీంతో ఆ జట్టు 15.1 ఓవర్లలో కేవలం 37 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది.

స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన భారత జట్టుకు సబ్బినేని మేఘన (20 నాటౌట్), పూజా వస్త్రాకర్ (12 నాటౌట్) సునాయాస విజయం అందించారు. షెఫాలీ వర్మ (8) మరోసారి నిరాశపరిచింది. అయితే కేవలం 6 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన భారత జట్టు ఇంకా 84 బంతులు మిగిలుండగానే 9 వికెట్ల తేడాతో భారీ విజయం నమోదు చేసింది. అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి 4 ఓవర్లలో కేవలం 9 పరుగులే ఇచ్చి 3 వికెట్లు తీసుకున్న స్నేహ్ రాణాకు ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు దక్కింది.

