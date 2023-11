IND vs SL: శివాలెత్తుతున్న సిరాజ్.. ఓటమి దిశగా లంక

November 2, 2023 / 07:04 PM IST

IND vs SL: భారత్‌తో ముంబైలో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో భారీ ఛేదన చేసే క్రమంలో శ్రీలంక ఆది నుంచే తడబడుతోంది. 358 పరుగుల ఛేదనలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన శ్రీలంక.. 3.1 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 4 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. తొలి బంతికే వికెట్‌ కోల్పోయి పరుగుల కంటే ముందు వికెట్ల ఖాతా తెరిచిన లంకను సిరాజ్‌ రెండో ఓవర్లో భారీ దెబ్బ కొట్టాడు. బుమ్రా వేసిన తొలి ఓవర్‌లో మొదటి బంతికే నిస్సంక వికెట్ల ముందు దొరికిపోయాడు.

రెండో ఓవర్‌ వేసిన సిరాజ్‌.. లంకకు డబుల్‌ స్ట్రోక్‌ ఇచ్చాడు. తొలి బంతికే దిముత్‌ కరుణరత్నెను ఎల్బీగా వెనక్కి పంపిన సిరాజ్‌.. ఐదో బంతికి లంక కీలక బ్యాటర్‌ సధీర సమరవిక్రమను ఔట్‌ చేశాడు. ఇదే ఓవర్లో రెండో బంతికి రివ్యూ తీసుకుని బతికిపోయిన సమరవిక్రమ.. ఐదో బంతికి శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌ చేరాడు. నాలుగో ఓవర్‌ వేసిన సిరాజ్‌.. మరోసారి తొలి బంతికే లంకను దెబ్బతీశాడు. కెప్టెన్‌ కుశాల్‌ మెండిస్‌.. నాలుగో ఓవర్లో మొదటి బంతికే క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ అయ్యాడు.

Jasprit Bumrah’s first over: W wd wd 0 0 0 0 0

Mohammed Siraj’s first over: W 0 0 0 W 0

Sri Lanka are 2-3 after two overs 🤯#INDvSL #CWC23 pic.twitter.com/EBF3jNe7Ky

— Wisden (@WisdenCricket) November 2, 2023