కోహ్లీ కెరీర్‌లో అరుదైన మైలురాయిలా నిలిచే 100వ టెస్టుపై పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (పీసీఏ) యూ టర్న్ తీసుకుంది. శ్రీలంకతో జరిగిన చివరి రెండు టీ20లకు 50 శాతం ప్రేక్షకులను అనుమతించిన పీసీఏ.. మొహాలీ టెస్టుకు మాత్రం ప్రేక్షకులను అనుమతించేది లేదని ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంపై పలువురు మాజీలు, అభిమానులు విమర్శలు గుప్పించారు.

ట్విట్టర్‌లో కూడా ‘‘#Allow Crowd for Mohali’’ హ్యాష్‌ట్యాగ్ ట్రెండ్ అయింది. మొహాలీ టెస్టు కోసం టీమిండియా ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో.. జట్టు వైస్ కెప్టెన్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా మీడియాతో వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించాడు. అప్పుడు కూడా ఇదే ప్రశ్నను విలేకరులు లేవనెత్తారు. అయితే ఆ నిర్ణయం తమ చేతుల్లో లేదని బుమ్రా స్పష్టం చేశాడు. ఇది జరిగిన గంటల వ్యవధిలోనే బీసీసీఐ, పీసీఏ మధ్య కీలకమైన భేటీ జరిగింది.

ఈ సమావేశంలో మొహాలీ టెస్టుకు ప్రేక్షకులను అనుమతించే అంశంపై చర్చ జరిగింది. చివరకు ఈ టెస్టుకు కూడా 50 శాతం ప్రేక్షకులను అనుమతించాలని అధికారులు నిర్ణయించారని సమాచారం. ‘‘మొహాలీ టెస్టుకు 50 శాతం ప్రేక్షకులను అనుమతిస్తాం. దీనికి సంబంధించిన టికెట్లు బుధవారం నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి’’ అని ఒక బీసీసీఐ అధికారి చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత జరిగే బెంగళూరు టెస్టులో కూడా 50 శాతం ప్రేక్షకులను అనుమతించనున్నట్లు సమాచారం.

