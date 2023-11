IND vs SA: రికార్డుల హోరు.. సఫారీలపై భారత్ సవారీతో పాత రికార్డుల గల్లంతు

November 5, 2023 / 09:44 PM IST

IND vs SA: వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో భారత జైత్రయాత్రను కొనసాగిస్తూ ఆదివారం కోల్‌కతా లోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో ముగిసిన మ్యాచ్‌లో రోహిత్‌ సేన దుమ్ముదులిపింది. బ్యాటింగ్‌తో పాటు బౌలింగ్‌లోనూ టాప్‌ క్లాస్‌ పర్ఫార్మెన్స్‌తో రాణించి సఫారీలపై ఏకంగా 243 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌ లో భారీ విజయం సాధించడంతో పాటు భారత్‌ పలు రికార్డులను నమోదుచేసింది. అవేంటంటే..

వరల్డ్‌ కప్‌లో సౌతాఫ్రికాకు పరుగుల పరంగా ఇదే అతిపెద్ద ఓటమి. అంతకుముందు కూడా ఆ జట్టు.. భారత్‌ చేతిలోనే ఈ రికార్డును మూటగట్టుకుంది. 2015 వరల్డ్‌ కప్‌లో భారత్‌.. సౌతాఫ్రికాపై 130 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. మొత్తంగా ఈ జాబితాలో శ్రీలంక మొదటిస్థానంలో ఉంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వరల్డ్ కప్‌లోనే టీమిండియా.. శ్రీలంకను 302 పరుగుల తేడాతో ఓడించడమే పరుగుల పరంగా అతిపెద్ద విజయం. ప్రపంచకప్‌లో కాకుండా వన్డేలలో ఆ జట్టుకు పరుగుల పరంగా ఇదే అతిపెద్ద పరాభవం. అంతకుముందు 2002లో సౌతాఫ్రికాను పాకిస్తాన్‌ 182 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది.

సౌతాఫ్రికాకు వన్డేలలో ఇది రెండో అత్యల్ప స్కోరు. అంతకుముందు ఆ జట్టు 1993లో సిడ్నీ వేదికా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 69 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్‌ చేతిలో రెండుసార్లూ 83 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది. వరల్డ్‌ కప్‌లో సౌతాఫ్రికాకు అత్యల్ప స్కోరు 149 (ఆసీస్‌పై) గా ఉంది.

Virat Kohli – 101*(121)

South Africa – 83/10

– A lesson to everyone, always judge the pitch after both the innings. Rohit & management has an excellent role clarity and they are playing cricket at its highest level. pic.twitter.com/ppMUWzUOYt

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 5, 2023