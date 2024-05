May 4, 2024 / 12:36 PM IST

Double iSmart | టాలీవుడ్ నుంచి వ‌స్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్‌లో ‘డబుల్ ఇస్మార్ట్'(Double iSmart) ఒక‌టి. ఎనర్జిటిక్ యాక్టర్ రామ్‌ పోతినేని (Ram Pothineni), డాషింగ్ డైరెక్టర్‌ పూరీ జగన్నాథ్ కాంబోలో ఈ సినిమా వ‌స్తుండగా.. ఈ ఇద్దరి కలయిలకలో వచ్చిన ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌కు సీక్వెల్‌గా ఈ చిత్రం వ‌స్తుంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి తాజా షెడ్యూల్ ముంబైలో స్టార్ట్ అయిన‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ రాసుకోచ్చింది. పూరీ ముంబైలో డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ క్లైమాక్స్ ఫైట్ సీన్‌ ప్లాన్ చేశాడని.. ఈ సీన్‌ కోసం ఏకంగా రూ.7 కోట్లు పెడుతున్నాడని టాక్.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సంజయ్‌ దత్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఫస్ట్ పార్టుకు అదిరిపోయే మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించిన మణిశర్మ సీక్వెల్‌కు అదిరిపోయే ఆల్బమ్‌ రెడీ చేస్తున్నట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్ టాక్‌. ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 14న తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నారు. పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్‌ తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ మూవీ ఆడియో రైట్స్‌ను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్‌ ఆదిత్య మ్యూజిక్‌ దక్కించుకుంది‌.

All set for another MASSIVE SCHEDULE 🔥

Team #DoubleISMART to resume the shoot in Mumbai to shoot some crucial sequences for the film with the main star cast ❤️‍🔥

Ustaad @ramsayz #PuriJagannadh #ManiSharma @duttsanjay @Charmmeofficial @IamVishuReddy @PuriConnects @adityamusic pic.twitter.com/uagSWQ1x9l

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 4, 2024