IND vs PAK | ఇండియా-పాకిస్థాన్‌ మ్యాచ్‌ లైవ్‌ అప్డేట్స్‌..

క్రికెట్‌ ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా ఇవాళ భారత్‌-పాకిస్థాన్‌ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో భారత కెప్టెన్‌ రోహితశర్మ టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. పాకిస్తాన్‌ టీమ్‌ను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇషాన్‌ కిషన్‌ స్థానంలో గిల్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు రోహిత్‌ తెలిపాడు. టాస్‌ గెలిస్తే తాము కూడా ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకోవాలని భావించామని పాక్‌ కెప్టెన్‌ బాబార్‌ ఆజమ్‌ తెలిపాడు.

CWC 2023. India XI: R Sharma(c), S Gill, V Kohli, S Iyer, KL Rahul(WK), H Pandya, R Jadeja, S Thakur, K Yadav, M Siraj, J Bumrah.