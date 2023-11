IND vs NED: చిన్నస్వామిలో పెద్ద రికార్డులు.. టీమిండియా బాదుడుతో బెంగళూరులో రికార్డుల మోత

November 12, 2023 / 07:44 PM IST

IND vs NED: బెంగళూరు వేదికగా చిన్నస్వామి లో నెదర్లాండ్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో టీమిండియా రికార్డుల మోత మోగించింది. టాప్‌ – 5 బ్యాటర్ల అర్థ సెంచరీ ప్లస్‌ స్కోర్లు, కెఎల్‌ రాహుల్‌ ఫాస్టెస్ట్‌ సెంచరీ, వరల్డ్‌ కప్‌లో అత్యధిక స్కోరు వంటి వాటితో పాటు మరిన్ని రికార్డులను తమ ఖాతాలో జమచేసుకుంది. ఆ రికార్డుల జాబితాను ఇక్కడ చూద్దాం.

టాస్‌ గెలిచి భారత్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన టాపార్డర్‌ బ్యాటర్లు ఐదుగురు (రోహిత్‌, గిల్‌, కోహ్లీ, శ్రేయస్‌, కెఎల్‌ రాహుల్‌) ఫిఫ్టీ ప్లస్‌ స్కోరు చేశారు. వరల్డ్‌ కప్‌ చరిత్రలో ఇదే ప్రథమం. వన్డే చరిత్రలో ఇలా జరగడం మూడో సారి మాత్రమే. గతంలో 2013, 2020లలో ఇండియా వర్సెస్‌ ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన రెండు వన్డేలలో ఇలా జరిగింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో కెఎల్‌ రాహుల్‌.. 62 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తిచేశాడు భారత్‌ తరఫున వరల్డ్‌ కప్‌లో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ ఇదే. అంతకుముందు టీమిండియా సారథి రోహిత్‌ శర్మ ఇదే వరల్డ్‌ కప్‌లో అఫ్గానిస్తాన్‌ పై 63 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేశాడు.

HUNDRED FOR KL RAHUL…!!!!

The local boy has done it at Chinnaswamy, What a knock, this will be remembered forever in his career – he has been unbelievable at number 5 in ODIs. pic.twitter.com/r81yw7OeU0

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 12, 2023