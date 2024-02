Kohli vs Anderson: అభిమానులకు నిరాశ.. ఆ ఇద్దరు దిగ్గజాల పోరు ఇక చూడలేం..!

February 10, 2024 / 01:36 PM IST

Kohli vs Anderson: స్వదేశంలో ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న టెస్టు సిరీస్‌లో భాగంగా ఇదివరకే రెండు టెస్టులు ముగియగా మిగిలిన మూడు టెస్టులకు బీసీసీఐ జట్టును ప్రకటించింది. వ్యక్తిగత కారణాలతో తొలి రెండు టెస్టులకు దూరమైన విరాట్‌ కోహ్లీ.. సెలక్టర్లు తాజాగా ప్రకటించిన మిగిలిన మూడు టెస్టులకూ దూరమయ్యాడు. కోహ్లీ ఈ టెస్టు సిరీస్‌ నుంచి తప్పుకోవడంతో క్రికెట్‌ అభిమానులకు ఇద్దరు దిగ్గజాల మధ్య పోరు చూసే అవకాశం కోల్పోయినట్టైంది. భారత పర్యటనకు వచ్చిన ఇంగ్లండ్‌ దిగ్గజం జేమ్స్‌ అండర్సన్‌. కోహ్లీ మధ్య బంతికి బ్యాట్‌కు జరిగే పోరును ఇకపై చూసే అవకాశమే లేదు.

ఆధునిక క్రికెట్‌లో ఈ ఇద్దరూ దిగ్గజాలుగా వెలుగొందుతున్నవాళ్లే. దిగ్గజ బౌలర్లందరి బౌలింగ్‌లలోనూ టన్నులకొద్దీ పరుగులు చేయడంలో కోహ్లీ ఆరితేరితే పిచ్‌, దేశంతో సంబంధం లేకుండా ఎంతటి బ్యాటర్‌ను అయినా ఔట్‌ చేయగల సమర్థుడు అండర్సన్‌. కోహ్లీ ఇంకొన్నాళ్లు క్రికెట్‌ ఆడినా అండర్సన్‌ మాత్రం మహా అయితే ఏడాదికి మించి ఆడటం గగనమే. ఇప్పటికే 41 ఏండ్ల వయసున్న అండర్సన్‌.. ఈ ఏడాదిలోనే రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించే అవకాశాలున్నట్టు ఇంగ్లండ్‌ మీడియా గత కొంతకాలంగా కోడై కూస్తోంది. అదీగాక ఐసీసీ వరల్డ్‌ టెస్ట్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ (డబ్ల్యూటీసీ) 2023-25 సైకిల్‌లో ఈ సిరీస్‌ తర్వాత భారత జట్టు ఇంగ్లండ్‌కు వెళ్లదు.

ఈ ఏడాది ఇంగ్లండ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌ తర్వాత స్వదేశంలో బంగ్లాదేశ్‌తో రెండు టెస్టులు (సెప్టెంబర్‌ – అక్టోబర్‌), అక్టోబర్‌ – నవంబర్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో మూడు టెస్టులు ఆడనుంది. 2024 చివర్లో బోర్డర్‌ – గవాస్కర్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా నవంబర్‌ నుంచి జనవరి దాకా ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించనుంది. దాంతో ఐసీసీ డబ్ల్యూటీసీ 2023-25 సైకిల్‌లో భారత మ్యాచ్‌లు ముగుస్తాయి. ఆ తర్వాత ఐపీఎల్‌, డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌ తదితర మ్యాచ్‌లు ముగిసి తర్వాతి డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్‌ మొదలుకావడానికి 2025 జులై – ఆగస్టు అవుతుంది. అప్పటిదాకా అండర్సన్‌ ఆడటం అతిశయోక్తే అవుతుంది. కోహ్లీ దూరమవడంతో ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాల మధ్య పోరు చూడాలనుకున్న అభిమానుల ఆశలు ఆవిరయ్యాయి.

Virat Kohli vs James Anderson in Test Cricket:

Runs – 305

Balls – 710

Average – 43.57

Out – 7

Fours – 39

Now this Iconic Rivalry is end – End of an Era, We will miss these two GOATs rivalry…!!!! 🐐 pic.twitter.com/zNHQth27Yi

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 10, 2024