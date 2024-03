March 8, 2024 / 04:55 PM IST

IND vs ENG 5th Test | ధర్మశాల వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదో టెస్టులో భారత్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ ఆధిక్యం దిశగా సాగుతోంది. తొలి రోజు ఆటలో బంతితో పాటు బ్యాట్‌తోనూ రాణించిన టీమిండియా.. రెండోరోజూ పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. భారత సారథి రోహిత్‌ శర్మ (162 బంతుల్లో 103, 13 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు)కు తోడు శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (150 బంతుల్లో 110, 12 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) శతకాలతో మెరిశారు. వీళ్లతో పాటు తొలి టెస్టు ఆడుతున్న దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌ (103 బంతుల్లో 65, 10 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌), సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ (60 బంతుల్లో 56, 8 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) లు అర్థ సెంచరీలతో రాణించడంతో రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్‌.. 8 వికెట్లు కోల్పోయి 473 పరుగులు చేసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లండ్‌ను 218 పరుగులకే కట్టడి చేసిన భారత్‌.. ఇప్పటికే 255 పరుగుల భారీ ఆధిక్యాన్ని దక్కించుకుంది.

రెండో రోజు ఓవర్‌ నైట్‌ స్కోరు 135-1తో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన భారత్‌ నిన్నటి జోరును కొనసాగించింది. లంచ్‌ లోపే రోహిత్‌ శర్మ, శుభ్‌మన్‌ గిల్‌లు సెంచరీలు పూర్తిచేసుకున్నారు. శతకాలు చేశాక ఈ ఇద్దరూ పెవిలియన్‌కు చేరారు. రోహిత్‌ను స్టోక్స్‌ ఔట్‌ చేయగా గిల్‌ను అండర్సన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. రెండో వికెట్‌కు ఈ ఇద్దరూ 171 పరుగులు జోడించడం విశేషం.

