IND vs ENG 5th Test | కుర్రాళ్లు అదుర్స్‌.. ఫ్యూచర్‌ సేఫ్‌

March 8, 2024 / 05:41 PM IST

IND vs ENG 5th Test | ఇంగ్లండ్‌తో స్వదేశంలో జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌లో సీనియర్ ప్లేయర్లు విరాట్‌ కోహ్లీ, కేఎల్‌ రాహుల్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, మహ్మద్‌ షమీలు లేకున్నా రోహిత్‌ శర్మ సారథ్యంలోని యువ భారత్‌ సిరీస్‌ను ఇప్పటికే 3-1తో ఒడిసిపట్టింది. ధర్మశాలలో కూడా గెలుపు మొగ్గు భారత్‌ వైపునకే ఉంది. కీలక ఆటగాళ్లు లేకున్నా టీమిండియా.. యువ ఆటగాళ్ల అద్బుత ప్రదర్శనలతో ఈ సిరీస్‌ను దక్కించుకుంది. గతేడాది టెస్టులలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన యశస్వీ జైస్వాల్‌.. ఈ సిరీస్‌లో ఇప్పటికే 710 పరుగులు చేయగా ఈ సిరీస్‌ ద్వారానే అరంగేట్రం చేసిన సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌, ధ్రువ్‌ జురెల్‌, ఆకాశ్‌ దీప్‌, దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌లు అంచనాలకు మించి రాణించారు. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగానే రెండో టెస్టులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన రజత్‌ పాటిదార్‌ మినహా మిగిలినవాళ్లంతా భారత టెస్టు జట్టు భావితారలుగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్‌లో ఏకంగా ఐదుగురు ప్లేయర్లు (ముగ్గురు బ్యాటర్లు, ఒక వికెట్‌ కీపర్‌, ఒక బౌలర్‌) భారత్‌ తరఫున కెరీర్‌లు మొదలుపెట్టడం గమనార్హం.

రజత్‌ పాటిదార్‌..

కోహ్లీ గైర్హాజరీతో దేశవాళీతో పాటు భారత్‌ ‘ఎ’ తరఫున అదరగొడుతున్న రజత్‌ పాటిదార్‌ వైజాగ్‌ టెస్టులో ఛాన్స్‌ దక్కించుకున్నాడు. తన తొలి టెస్టులో 41 (32, 9) పరుగులు చేసిన పాటిదార్‌ తర్వాత రెండు టెస్టులలోనూ ఆకట్టుకోలేదు. రాజ్‌కోట్‌లో 5, రాంచీలో 17 పరుగులకే నిష్క్రమించాడు. అయితే విఫలమైనా అతడికి ఫ్యూచర్‌ ఉందని ఇటీవల కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ కొనియాడిన విషయం తెలిసిందే.

సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌..

సుమారు మూడేండ్లుగా భారత జట్టులో చోటు కోసం వేచి చూస్తున్న సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌.. ఎట్టకేలకు రాజ్‌కోట్ వేదికగా జరిగిన టెస్టులో తొలి టెస్టు ఆడాడు. తొలి టెస్టులోనే రెండు అర్థ సెంచరీలు చేసిన ఈ ముంబై బ్యాటర్‌.. రాంచీలో 14 పరుగులే చేశాడు. కానీ తాజాగా ధర్మశాల వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో మరో ఫిఫ్టీ పూర్తిచేసుకున్నాడు.

ధ్రువ్‌ జురెల్‌..

రిషభ్‌ పంత్‌కు కారు ప్రమాదం.. ఇషాన్‌ కిషన్‌కు ఇగోతో ఆ స్థానంలో వచ్చిన కోన శ్రీకర్‌ భరత్‌.. ఇంగ్లండ్‌తో తొలి రెండు టెస్టులలో నిరూపించుకునే అవకాశం వచ్చినా విఫలమవడంతో టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ యూపీ కుర్రాడు ధ్రువ్‌ జురెల్‌కు ఛాన్స్‌ ఇచ్చింది. రాజ్‌కోట్‌ టెస్టులో సర్ఫరాజ్‌తో కలిసి అరంగేట్రం చేసిన జురెల్‌.. పంత్‌ వచ్చినా అతడిని పక్కనబెట్టి ఇతడినే ఆడించాలి అన్నంతగా ఆకట్టుకుంటున్నాడు. వికెట్ల వెనుక కీపింగ్‌తో పాటు వికెట్ల ముందు బ్యాటింగ్‌తోనూ అదరగొడుతున్నాడు. రాజ్‌కోట్‌ టెస్టులో భాగంగా ఆడిన తొలి ఇన్నింగ్స్‌లోనే బెరుకు లేకుండా 46 రన్స్‌ చేసిన జురెల్‌.. భారత బ్యాటర్లు విఫలమైన రాంచీ పిచ్‌పై 90 పరుగులు చేసి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లోనూ 39 పరుగుల చేసి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు అందుకున్నాడు.

Dhruv Jurel told Kuldeep Pope will step out and play.

– On the very next ball, Pope stepped out and got stumped. 🔥pic.twitter.com/7zIgFOkJFx

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 7, 2024