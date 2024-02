IND vs ENG 4th Test | రూట్‌ సెంచరీ.. రాంచీలో ‘రూట్‌’ మార్చిన ఇంగ్లండ్‌..

February 23, 2024 / 04:41 PM IST

IND vs ENG 4th Test | బజ్‌బాల్‌ ఆటతో దూకుడుకు మారుపేరుగా మారిన ఇంగ్లండ్‌ క్రికెట్‌ జట్టు.. రాంచీ టెస్టులో భాగంగా తొలి రోజు ఆ విధానానికి స్వస్తి చెప్పింది. రాంచీ పిచ్‌ను చూసి ‘ఇదేదో తేడాగా ఉంది’ అని ముందే అనుకున్న ఇంగ్లీష్‌ టీమ్‌.. తొలి రోజు ఫస్ట్‌ సెషన్‌లో వెంటవెంటనే ఐదు వికెట్లు కోల్పోవడంతో బజ్‌బాల్‌కు స్వస్తి పలికి అసలైన టెస్టు ఆడేందుకు యత్నించింది. ఓవర్‌కు నాలుగు రన్‌ రేట్‌కు తగ్గకుండా వీలైతే 5 కూడా దాటి ఆడే ఇంగ్లండ్‌.. రాంచీలో తొలి రోజు 3. 40ని దాటలేదు. ఈ సిరీస్‌లో తొలి మూడు టెస్టులలో అట్టర్‌ ప్లాఫ్‌ అయి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కుంటున్న ఆ జట్టు మాజీ సారథి జో రూట్‌.. (226 బంతులలో 106 నాటౌట్‌, 9 ఫోర్లు) రాంచీలో సెంచరీతో రాణించాడు. అతడికి తోడుగా వికెట్‌ కీపర్‌ బెన్‌ ఫోక్స్‌ (126 బంతుల్లో 47, 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), జాక్‌ క్రాలే (42), లోయరార్డర్‌లో ఒలీ రాబిన్సన్‌ (60 బంతుల్లో 31 నాటౌట్‌, 4 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) రాణించడంతో ఆ జట్టు తొలి రోజు 90 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 302 పరుగులు చేసింది. భారత బౌలర్లలో అరంగేట్ర బౌలర్‌ ఆకాశ్‌ దీప్‌ (3/68) ఇంగ్లండ్‌ టాపార్డర్‌ను కుప్పకూల్చాడు.

ఆకాశ్‌ అదుర్స్‌..

రాంచీలో టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన ఇంగ్లండ్‌.. తొలి వికెట్‌కు బెన్‌ డకెట్‌ (11), జాక్‌ క్రాలేలు 47 పరుగులు జోడించింది. కానీ యువ బౌలర్‌ ఆకాశ్‌ దీప్‌.. మూడు ఓవర్ల వ్యవధిలోనే ఇంగ్లండ్‌ మూడు వికెట్లు తీశాడు. అతడు వేసిన పదో ఓవర్లో రెండో బంతికి బెన్‌ డకెట్‌ను ఔట్‌ చేసిన అతడు.. నాలుగో బంతికి ఓలీ పోప్‌ను డకౌట్‌ చేశాడు. 12వ ఓవర్లో ఐదో బంతికి జాక్‌ క్రాలే బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. 35 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌ సాయంతో 38 పరుగులు చేసిన జానీ బెయిర్‌ స్టోను అశ్విన్‌ వికెట్ల ముందు దొరకబుచ్చుకున్నాడు.

రూట్‌ మార్చిన రూట్‌..

బజ్‌బాల్‌ ఆటలో పడి తన అసలు ఆటను మరిచిపోతున్నాడన్న విమర్శలు ఎదుర్కుంటున్న రూట్‌ ఈ మ్యాచ్‌లో ఎట్టకేలకు తన పూర్వపు ఆటను ఆడాడు. టీమిండియా స్టార్‌ పేసర్‌ బుమ్రా లేకపోవడం కూడా అతడికి కలిసొచ్చింది. దూకుడు ఆటను వదిలేసి డిఫెన్స్‌కే అధిక ప్రాధాన్యమిచ్చిన రూట్‌.. ఇంగ్లండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను నిలబెట్టాడు. బెయిర్‌ స్టో తో కలిసి 52 పరుగులు జోడించాడు. ఇంగ్లండ్‌ కెప్టెన్‌ బెన్‌ స్టోక్స్‌ (3) విఫలమైనా వికెట్‌ కీపర్‌ బెన్‌ ఫోక్స్‌తో కలిసి ఐదో వికెట్‌కు 113 పరుగులు జోడించాడు. 112 పరుగులకే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయిన ఇంగ్లండ్‌ను ఈ ఇద్దరూ ఆదుకున్నారు. ఎట్టకేలకు ఈ జోడీని సిరాజ్‌ విడదీశాడు. బెన్‌ ఫోక్స్‌తో పాటు టామ్‌ హర్ట్లీ ( 13)ని కూడా అతడు పెవిలియన్‌కు పంపాడు. ఒక్కో పరుగు కూడదీసుకుంటూ వచ్చిన రూట్‌.. 219 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తిచేశాడు. టెస్టులలో అతడికి ఇది 31వ సెంచరీ కావడం గమనార్హం.

