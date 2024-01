January 31, 2024 / 09:42 PM IST

IND vs ENG 2nd Test: భారత పర్యటనలో ఉన్న ఇంగ్లండ్‌.. హైదరాబాద్‌ వేదికగా ముగిసిన తొలి టెస్టులో అనూహ్య విజయం సాధించిన జోష్‌లో రెండో టెస్టులోనూ గెలిచి ఆ ఊపు కొనసాగించాలని భావిస్తున్న ఇంగ్లండ్‌కు వైజాగ్‌ టెస్టుకు ముందే షాక్‌ తప్పేలా లేదు. హైదరాబాద్‌లో ముగ్గురు ప్రొఫెషనల్‌ స్పిన్నర్లతో పాటు జో రూట్‌ స్పిన్‌తో భారత్‌ను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన ఇంగ్లండ్‌.. విశాఖపట్నంలోనూ నలుగురు స్పిన్నర్లతో ఆడనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మేరకు ఆ జట్టు కోచ్‌ బ్రెండన్‌ మెక్‌కల్లమ్‌ కూడా ఈ విషయాన్ని కన్ఫమ్‌ చేశాడు. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం ఇంగ్లండ్‌ ప్రధాన స్పిన్నర్‌ జాక్‌ లీచ్‌ విశాఖపట్నం టెస్టులో ఆడేది అనుమానంగానే ఉంది. ఈ టెస్టులో అతడి స్థానంలో ఇటీవలే ఇంగ్లండ్‌ నుంచి భారత్‌కు వచ్చిన 20 ఏండ్ల యువ స్పిన్నర్‌ షోయబ్‌ బషీర్‌ తుది జట్టులో ఆడనున్నాడని తెలుస్తోంది. లీచ్‌ స్థానంలో పాక్‌ మూలాలున్న ఈ స్పిన్నర్‌ను ఆడిస్తారని సమాచారం.

హైదరాబాద్‌ టెస్టులో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తుండగా జాక్‌ లీచ్‌ ఎడమ మోకాలికి గాయమైంది. దీంతో అతడు ఆ మ్యాచ్‌లో సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో పది ఓవర్లు కూడా బౌలింగ్‌ చేయడానికి తంటాలు పడ్డాడు. తాజాగా ఇంగ్లండ్‌ జట్టు విశాఖపట్నంలో ప్రాక్టీస్‌ షురూ చేసినా లీచ్‌ మాత్రం ఈ సెషన్‌కు డుమ్మా కొట్టాడు. గతేడాది గాయం కారణంగా లీచ్‌.. స్వదేశంలోనే ముగిసిన యాషెస్‌ సిరీస్‌కు దూరమైన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా భారత్‌తో సిరీస్‌కు సిద్ధమై వచ్చినా తొలి టెస్టులోనే అతడు గాయపడటం గమనార్హం.

🚨 REPORTS 🚨

Jack Leach is in doubt for the second #INDvENG Test in Visakhapatnam due to a knee injury sustained in the first Test. 😳

Jack Leach’s absence could lead to the 20-year-old Shoaib Bashir making his Test debut. 🔁🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#JackLeach #Cricket #ShoaibBashir #England… pic.twitter.com/5PvXBf3y4g

— The Cricket TV (@thecrickettvX) January 31, 2024