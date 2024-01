January 22, 2024 / 04:20 PM IST

IND vs ENG 1st Test: భారత్‌ – ఇంగ్లండ్‌ మధ్య త్వరలో మొదలుకాబోయే ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌కు ముందే టీమిండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ వ్యక్తిగత కారణాలతో తొలి రెండు మ్యాచ్‌లకు దూరమైన విషయం తెలిసిందే. కోహ్లీ రిప్లేస్‌మెంట్‌ను బీసీసీఐ ఇంకా ప్రకటించలేదు. గత కొంతకాలంగా దేశవాళీ క్రికెట్‌తో పాటు ఇటీవలి కాలంలో ఇండియా ‘ఎ’ టీమ్‌ తరఫున అదరగొడుతున్న ముంబై బ్యాటర్‌ సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌కు ఇది గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌.. కోహ్లీ గైర్హాజరీలో సెలక్టర్లు సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ను ఎంపికచేసే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

టీమిండియా ఇదివరకే ప్రకటించిన జట్టులో సీనియర్‌ బ్యాటర్లు అజింక్యా రహానే, ఛతేశ్వర్ పుజారాలకు చోటు దక్కలేదు. దేశవాళీలో జరుగుతున్న రంజీ ట్రోఫీలో కూడా రహానే విఫలమవుతున్నాడు. పుజారా కూడా ఆరంభ మ్యాచ్‌లలో రాణించినా తర్వాత తన మార్కును చూపెట్టలేకపోతున్నాడు. అదీగాక సెలక్టర్లు ఈ ఇద్దరినీ వయసు, ఫామ్‌ దృష్ట్యా పక్కనబెట్టాలని దక్షిణాఫ్రికా, తాజా టెస్టు సిరీస్‌ కోసం ప్రకటించి జట్టు ద్వారా చెప్పకనే చెప్పారు. మిడిలార్డర్‌లో శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, శుభ్‌మన్‌ గిల్‌లకు అవకాశాలిస్తున్నారు. తాజాగా కోహ్లీ గైర్హాజరీలో అతడి రిప్లేస్‌మెంట్‌గా సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ను ఎంపిక చేయడం మంచిదన్న అభిప్రాయాలు వినబడుతున్నాయి.

Sarfaraz Khan should be #ViratKohli replacement! He deserves that spot specially in home conditions! #INDvENG https://t.co/Tn3m9irDCT pic.twitter.com/UeOnZvonOZ

— See the Good Shri (@shrispy24) January 22, 2024