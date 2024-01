IND vs AUS 1st Test: నిలకడగా ఆడుతున్న భారత్‌.. లంచ్‌ విరామానికి స్కోరు ఎంతంటే..!

January 26, 2024 / 11:57 AM IST

IND vs AUS 1st Test: భారత్‌ – ఇంగ్లండ్‌ మధ్య ఉప్పల్‌ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో టీమిండియా నిలకడగా ఆడుతోంది. రెండో రోజు ఆరంభ ఓవర్లోనే తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన భారత్‌.. తర్వాత కెఎల్‌ రాహుల్‌ (78 బంతుల్లో 55 నాటౌట్‌, 6 ఫోర్లు), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (57 బంతుల్లో 34 నాటౌట్‌, 3 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) లు నిలకడగా ఆడుతూ భారత స్కోరుబోర్డును పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. లంచ్‌ సమయానికి భారత్‌.. 50 ఓవర్లలో మూడు వికెట్ల నష్టానికి 222 పరుగులు చేసింది.

రెండో రోజు ఓవర్‌ నైట్‌ స్కోరు 119-1 వద్ద ఆట ఆరంభించిన భారత్‌.. తొలి ఓవర్లోనే యశస్వి జైస్వాల్‌ (74 బంతుల్లో 80, 10 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) వికెట్‌ను కోల్పోయింది. జో రూట్‌ వేసిన తొలి ఓవర్లోనే జైస్వాల్‌.. అతడికే క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. ఫామ్‌ అందుకోవడానికి తంటాలు పడుతున్న శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (66 బంతుల్లో 23, 2 ఫోర్లు) కూడా విఫలమయ్యాడు. గిల్‌ను.. టామ్‌ హర్ట్లీ పెవిలియన్‌ చేర్చాడు. దీంతో భారత్‌ 159 పరుగుల వద్ద మూడో వికెట్‌ను కోల్పోయింది.

An unbeaten 50-run stand between KL Rahul (55*) & Shreyas Iyer (34*) take #TeamIndia to 222/3

