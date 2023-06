June 23, 2023 / 12:35 PM IST

లండ‌న్: ఇంగ్లండ్‌లో జ‌రుగుతున్న టీ20 బ్లాస్ట్ టోర్నీలో .. స‌ర్రే బ్యాట‌ర్ విల్ జాక్స్(Will Jacks) దుమ్మురేపాడు. ఇటీవ‌ల ముగిసిన ఐపీఎల్‌లో గాయ‌కార‌ణంగా ఆ టోర్నీలో ఆడ‌లేక‌పోయిన ఆ ఆర్సీబీ బ్యాట‌ర్‌.. టీ20 బ్లాస్ట్‌లో మాత్రం చెల‌రేగిపోయాడు. మిడిల్‌సెక్స్ బౌల‌ర్ లూక్ హోల్‌మాన్ బౌలింగ్‌లో వ‌రుస‌గా అయిదు సిక్స‌ర్లు కొట్టాడు. ఇన్నింగ్స్ 11వ ఓవ‌ర్‌లో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. అయితే ఆరో బంతిని బౌల‌ర్ ఫుల్‌టాస్‌గా వేశాడు.. ఆ బంతిని కూడా భారీ షాట్ కొట్టేందుకు ప్ర‌య‌త్నించాడు విల్ జాక్స్‌. కానీ సింగిల్ ర‌న్ మాత్ర‌మే వ‌చ్చింది. ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్స‌ర్లు కొట్టిన యువ‌రాజ్‌, గిబ్స్ రికార్డును అత‌ను తృటిలో మిస్స‌య్యాడు. ఆ హిట్టింగ్ వీడియో చూడండి..

5 consecutive sixes by Will Jacks in a single over.

RCB player to watch out in IPL 2024.pic.twitter.com/L6hc1r7UWe

