February 22, 2024

Hasaranga vs Umpire | అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో మరీ ముఖ్యంగా అత్యంత ఉత్కంఠగా జరిగే టీ20 క్రికెట్‌లో అంపైర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నాడు శ్రీలంక పొట్టి ఫార్మాట్‌ కెప్టెన్ వనిందు హసరంగ. అంపైర్లే తప్పులను గుర్తించకుంటే వాళ్లు ఆ పని మానేసి వేరే పని చూసుకోవడం బెటర్‌ అని అభిప్రాయపడ్డాడు. స్వదేశంలో అఫ్గానిస్తాన్‌తో డంబుల్లా వేదికగా ముగిసిన మూడో టీ20లో.. అఫ్గాన్‌ పేసర్‌ వేసిన బాల్‌ నోబాల్‌ (హైట్‌ నోబాల్‌)గా రివ్యూ తీసుకోవాలని బ్యాటర్‌ కోరినా అంపైర్‌ మాత్రం దానికి ఛాన్స్‌ ఇవ్వకపోగా ఆ బాల్‌ను లీగల్‌ బాల్‌ కిందే లెక్కగట్టాడు. దీంతో లంక మ్యాచ్‌ కోల్పోయింది. మ్యాచ్‌ అనంతరం హసరంగ.. అంపైర్‌పై అగ్గిమీద గుగ్గిల్లంలా మండిపోయాడు.

వివరాల్లోకెళ్తే.. డంబుల్లా మ్యాచ్‌లో అఫ్గాన్‌ నిర్దేశించిన 210 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో 19 ఓవర్లలో లంక 6 వికెట్లు కోల్పోయి 191 పరుగులు చేసింది. ఆఖరి ఓవర్లో ఆ జట్టు 19 పరుగులు చేయాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో కమిందు మెండిస్‌.. 1, 3 వ బంతిని బౌండరీకి తరలించాడు. వఫాదర్‌ మహ్మద్‌ వేసిన నాలుగో బంతి.. మెండిస్‌ నడుము కంటే ఎత్తులో వచ్చింది. అయితే అతడు దానిని రివ్యూ తీసుకుందామని కోరాడు. కానీ ఆన్‌ ఫీల్డ్‌ అంపైర్‌గా ఉన్న లిండన్‌ హన్నీబల్‌ అందుకు అంగీకరించలేదు. ఐసీసీ మారిన నిబంధనల ప్రకారం నోబాల్‌కు డీఆర్‌ఎస్‌ తీసుకునే అవకాశం లేదు. దీంతో మెండిస్‌ నిరాశగా బ్యాటింగ్‌ చేసేందుకు వెళ్లిపోయాడు. కానీ టీవీ రిప్లైలో మాత్రం ఆ బంతి క్లీయర్‌గా హైట్‌ నోబాల్‌ అని తేలింది.

మ్యాచ్‌ ముగిశాక హసరంగ.. అంపైర్‌తో ఇదే విషయంలో వాగ్వాదానికి దిగాడు. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో కూడా హసరంగ మాట్లాడుతూ… ‘అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఇలాంటివి జరుగడం దురదృష్టకరం. ఒకవేళ ఆ బంతి నడుముకు చాలా దగ్గరగా వచ్చిన మేం పెద్దగా అడగకపోయేవాళ్లం. కానీ రిప్లైలో ఆ బాల్‌ నడుము కంటే ఎత్తులో వెళ్తున్నట్టు క్లీయర్‌గా కనిపిస్తోంది. అంపైర్‌గా ఉండి ఇలాంటివి గమనించకపోతే ఆ వ్యక్తి ఇంటర్నేషనల్‌ క్రికెట్‌లో అంపైరింగ్‌ చేసేందుకు అర్హుడు కాదు. ఈ పని వదిలేసి వేరే పని చూసుకోవడం బెటర్‌..’ అని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

“This shouldn’t happen in an international match. If the umpire can’t spot this he is unfit. He’d better do some other job” Sri Lanka Skipper Wanindu Hasaranga on the controversial no ball call pic.twitter.com/wfyOnQYKb5

