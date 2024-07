July 1, 2024 / 10:17 PM IST

ICC : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో భార‌త జ‌ట్టు (Team India) స‌మిష్టి ఆట‌తో చాంపియ‌న్‌గా నిలిచింది. అజేయంగా ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లిన టీమిండియా ఉత్కంఠ పోరులో దక్షిణాఫ్రికా ట్రోఫీ ఆశ‌ల‌కు చెక్ పెట్టింది. 17 ఏండ్ల త‌ర్వాత ఐసీసీ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ విజ‌యం క్రెడిట్ ఏ ఒక్క‌రిదో కాదు అంద‌రిదీ. అందుక‌నే చాంపియ‌న్ టీమ్‌లో స‌గం మంది ఐసీసీ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ట్టులో చోటు సంపాదించారు.

అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) ఆన‌వాయితీ ప్రకారం జూలై 1 సోమ‌వారం ‘టీమ్ ఆఫ్ ది టోర్న‌మెంట్‌’ (Team Of The Tournament)ను ప్ర‌క‌టించింది. టోర్నీ ఆసాంతం అద్భుతంగా రాణించిన 11 మందిని ఎంపిక చేసింది. ఐసీసీ జ‌ట్టులో టీమిండియాను విజ‌య‌ప‌థంలో న‌డిపి రోహిత్ శ‌ర్మ‌తో పాటు ఐదుగురు భార‌త ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. మెగా టోర్నీలో మెరిసిన‌ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌లు ఐసీసీ టీమ్‌లో భాగ‌మ‌య్యారు.

తొలిసారి సెమీస్‌లో అడుగుపెట్టిన‌ అఫ్గ‌నిస్థాన్ నుంచి ముగ్గురు ఈ జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కించుకున్నారు. ఇక వెస్టిండీస్ చిచ్చ‌ర పిడుగు నికోల‌స్ పూర‌న్‌, ఆసీస్ హిట్ట‌ర్ మార్క‌స్ స్టోయినిస్‌లు 11 మందిలో ఉన్నారు. ర‌న్న‌ర‌ప్ దక్షిణాఫ్రికా త‌ర‌ఫున అన్రిచ్ నోకియా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ట్టుకు సెలెక్ట్ అయ్యాడు.

టీమ్ ఆఫ్ ది టోర్న‌మెంట్‌ : రోహిత్ శ‌ర్మ‌, ర‌హ్మ‌నుల్లా గుర్బాజ్, నికోల‌స్ పూర‌న్, సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్, మార్కస్ స్టోయినిస్, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, ర‌షీద్ ఖాన్, జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ఫ‌జ‌ల్ హ‌క్ ఫారూఖీ, అన్రిచ్ నోకియా.

