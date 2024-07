July 1, 2024 / 09:34 PM IST

Wimbledon డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ కార్లోస్ అల్క‌రాజ్ (Carlos Alcaraz) వింబుల్డ‌న్ టోర్నీలో ముందంజ వేశాడు. పురుషుల సింగిల్స్‌ తొలి రౌండ్‌లో స్పెయిన్ స్టార్‌ అతిక‌ష్ట‌మ్మీద గెలుపొందాడు. 269వ ర్యాంక‌ర్ మార్క్ ల‌జ‌ల్ (Mark Lajal) గ‌త సీజ‌న్ విజేత‌కు ముచ్చెమ‌ట‌లు ప‌ట్టించాడు. దాంతో, మ్యాచ్ ముగించేందుకు అల్కరాజ్ రెండు గంట‌ల 23 నిమిషాలు ప‌ట్టింది.

మ‌రోవైపు ఫేవ‌రెట్ డానిల్ మెద్వెదేవ్(Daniil Medvedev) సైతం రెండో రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లాడు. హోరాహోరీగా జ‌రిగిన పోరులో 6-3, 6-4, 6-2 తేడాతో విజ‌యం సాధించాడు. వెట‌ర‌న్ ప్లేయ‌ర్ వావ్రింకా లేటు వ‌య‌సులోనూ జోరు చూపిస్తూ తొలి రౌండ్ దాటాడు. చార్లెస్ బ్రూమ్‌పై 603, 7-5, 6-4తో జ‌య‌భేరి మోగించాడు.



ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ర‌న్న‌ర‌ప్ జాస్మినె పవోలిని(Jasmine Paolini) మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్‌లో బోణీ కొట్టింది. తొలిసారి వింబుల్డ‌న్ గ్రాండ్‌స్లామ్ ఆడుతున్న‌ ఈ ఇట‌లీ కెర‌టం సొర్రిబెస్ టొర్మోను చిత్తు చేసింది. మ్యాచ్ ఆసాంతం జోరు చూపిన జాస్మినె 7-5, 6-3తో గెలుపొంది రెండో రౌండ్‌లో అడుగు పెట్టింది.

A first win at SW19 👏🇮🇹

No.7 seed Jasmine Paolini moves into a maiden second round at The Championships after defeating Sorribes Tormo 7-5, 6-3 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/d6Dv1sDqOh

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2024