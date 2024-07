July 1, 2024 / 09:42 PM IST

Chandrababu Naidu | తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి.. ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం లేఖ రాశారు. రాష్ట్ర విభజన అంశాలపై ఈ లేఖ రాశారు. విభజన సమస్యల పరిష్కారం కోసం కలిసి చర్చించుకుందామన్నారు. పరస్పర సహకారం తెలుగు ప్రజల అభ్యున్నతికి తోడ్పడుతుందన్నారు. విభజన జరిగి పదేళ్లు దాటినా కొన్ని అంశాలు పరిష్కారం కాలేదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 6న ముఖాముఖి కలిసి కూర్చోని చర్చించుకుందామన్నారు. ఉమ్మడి అంశాల సామరస్య పరిష్కారానికి ఎదురుచూస్తున్నట్లు లేఖలో వెల్లడించారు.

I have written to the Hon’ble Chief Minister of Telangana, Sri @revanth_anumula Garu, proposing a meeting to discuss matters of mutual interest between our two Telugu-speaking States. I look forward to working closely with him to resolve post-bifurcation issues, enhance… pic.twitter.com/RKVbBYwpxO

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 1, 2024